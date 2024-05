Presentazione documentario Ultrawest + Aktopasa live all'Eroica Caffè Padova

Musica live, ultrarunning e Colorado: Eroica Caffè Padova ospita un serata dedicata a un mondo diverso da quello delle bici, ma spesso vicino per passione, valori e per il sapore del sudore.

Giovedì 30 maggio alle 20.30 sarà presentato il documentario Ultrawest, progetto video del collettivo RunTrento. A seguire, il live degli Aktopasa, trio psichedelico veneziano, autore della colonna sonora del documentario.

“Parlare dell’ultrarunning in Colorado significa muoversi tra i rimasugli di ferrovie abbandonate, città fantasma, miniere e praterie. Leadville, Silverton, Boulder sono diventate il simbolo di una scena sportiva e culturale progressista ma che all’origine condividono la stessa storia: sono tutte ex città minerarie della frontiera del west, un tempo ricche e selvagge, che a un certo punto hanno iniziato a spegnersi, ma che poco prima di scomparire del tutto sono rinate grazie a persone che correvano a piedi 100 miglia in un giorno. Ultrawest racconta questa storia”, spiegano gli autori Elisa Bessega e Filippo Caon.

Il documentario sarà presentato per la prima volta a Padova il 30 maggio e la serata sarà un’occasione per parlare di come la scena dell’ultra-running si è evoluta negli ultimi anni, diventando anche un esempio “culturale” per altri sport.

Il montaggio del documentario è di Lorenzo Barutta, le musiche degli Aktopasa e le grafiche di Francesca Chiani.

La serata è a ingresso libero: è consigliata la prenotazione ecpadova@eroica.cc

Gli Aktopasa

Aktopasa è un trio psichedelico nato nel veneziano nell'autunno del 2017.

Sonorità mediorientali, mediterranee e latine caratterizzano i ritmi e le melodie proposte dalla band che ha già all'attivo 2 album e 1 ep.

A Marzo 2024 è uscito il nuovo singolo Ultrawest, brano che vede il suo debutto all'interno dell'omonimo film indipendente dedicato all'ultra-running in Colorado girato e prodotto da Elisa e Bessega e Filippo Caon.

La band, formata da Marco Alessi (percussioni), Silvio Tozzato (basso) e Lorenzo Barutta (chitarra), propone un'esperienza live introspettiva quanto stimolante, con una particolare attenzione alla sperimentazione e alle influenze sonore provenienti da tutto il mondo.

Per informazioni https://eroica.cc/it/padova - ecpadova@eroica.cc

