Domenica di carta: "Dicesi in America. Storie di emigrazione, guerra e deportazione nelle carte dell’Archivio di Stato di Padova"

Nell’ambito della manifestazione Domenica di Carta 2023 indetta dalla Direzione generale archivi del Ministero della Cultura (MIC) domenica 8 ottobre 2023, con apertura straordinaria dalle ore 9.30 alle ore 12.30, l’Archivio di Stato di Padova propone visite guidate ai depositi archivistici e ai laboratori di restauro e fotoriproduzione e la presentazione di documenti aventi come tema “Dicesi in America” - Storie di emigrazione, guerra e deportazione nelle carte dell’Archivio di Stato di Padova: verrà proposta una selezione di documenti relativi alla grande emigrazione avvenuta verso le Americhe tra fine Ottocento e inizio Novecento, alle deportazioni degli Ebrei nei campi di concentramento nazisti, all’internamento dei militari italiani (IMI) e ai profughi giuliano-dalmati giunti a Padova dopo la fine della Seconda guerra mondiale, con non poche curiosità.

“Dicesi in America” è la formula burocratica utilizzata nei documenti militari per dichiarare che una persona non si era presentata alla chiamata per l’arruolamento (la visita di leva al Distretto militare, detta anche “i tre giorni”), in quanto probabilmente emigrata nelle Americhe (la formula completa era “Dichiarato renitente, dicesi in America”).

L’evento si collega alle iniziative poste in essere in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, in particolare sarà possibile visitare la mostra documentaria In giro per il mondo. Viaggi ed esplorazioni tra il Settecento e il Novecento nelle carte dell'Archivio di Stato di Padova … e non solo, aperta fino al 21 ottobre 2023.

Sono previsti due turni di visite guidate, per un massimo di 15 partecipanti ciascuno:

Prima visita guidata ore 9.30 – 11

Seconda visita guidata ore 11 – 12.30

Le visite guidate e la presentazione dei documenti saranno tenute da funzionari archivisti e restauratori che operano presso l’Archivio di Stato di Padova. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione (https://www.aspd.beniculturali.it/#h-Calendario-prenotazione-eventi).