Iniziative nei parchi per la “Domenica ecologica”

Nell’ambito della Domenica ecologica del 24 aprile, il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova organizza una domenica di festa dedicata alle famiglie e ai bambini all’insegna delle buone pratiche sostenibili e alla (ri)scoperta di alcune aree verdi della città (Parco dei Salici, Parco Milcovich e Campo dei Girasoli) tra stand informativi, laboratori creativi, letture animate, intrattenimento e tanto altro ancora.

Programma

Parco dei salici

Programma Parco Salici 24 aprile 2022

Dalle ore 10 alle 18.30

Stand informativi

Informambiente - Informazioni e materiale sulle principali tematiche ambientali e sui progetti di sostenibilità ambientale: Veneto ADAPT, Padova FIT Expanded, CamMin Facendo.

Marchio “Per Padova” Sostenibile - Informazioni sul riconoscimento rilasciato ai soggetti che realizzano servizi rispondenti a criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

Sportello risparmio energetico- Servizio gratuito per avere informazioni sull’accesso agli incentivi economici per interventi di riqualificazione energetica come Superbonus 110%, Sismabonus ed Ecobonus.

Vado a scuola con gli amici a cura di Informambiente e APS Nutrimenti

Postazione gioco con divertenti laboratori educativi per imparare cos’è il piedibus e perché è così importante per noi e per l’ambiente.

Languorino bistrot

Il ristorante itinerante sarà presente tutta la giornata, dalla colazione all’aperitivo serale.

Alle ore 10

“NATURAlmente artisti!” a cura di Liquidambar

Un atelier creativo rivolto a bambini e agli adulti per realizzare di un’opera collettiva con tempere e pennelli.

Pulizia del rione

Attività di pulizia organizzata dai volontari del Portierato di quartiere e dall’Associazione Plastic Free.

Spettacolo-laboratorio Circo Fungo a cura di Geo il giocoliere

Uno spettacolo-laboratorio di giocoleria per grandi e piccini. 1 pista da circo, 6 valigie, 8 tipi di attrezzi, più di 150 strumenti, numeri incredibili, sfide di abilità, giochi di gruppo… all’ombra di un fungo gigante!

Alle ore 10.30

Animazione teatrale a cura I Fantaghirò

Una rilettura del racconto di Lionni. La storia di una amicizia conquistata con impegno e tra mille difficoltà.

Alle ore 11.30 alle 12.30

Intrattenimento musicale con Peach pies live

Due tra i più interessanti talenti della scena musicale padovana, Aurora Inferrera - voce Giacomo Cleva - chitarra, propongono un viaggio nell’acoustic soul, spaziando con sonorità morbide da cover a brani più ricercati e non astenendosi mai da una buona dose di reinterpretazione personale e riarrangiamento.

Alle ore 15.30

Letture animate e laboratorio a cura Libreria Mondadori Ipercity

Letture animate a tema ecologico in particolare sugli animali della città, gli alberi, le pratiche ecologiche, il superamento dell’antropocene.

Dalle ore 16

Prenditi cura della tua Vizha

I custodi avranno a disposizione carta vetrata e mordente per la manutenzione delle sedute Vizha.

Performance Teatrale a cura di Abracalam

Un percorso teatrale sul tema della Liberazione.

Alle ore 17.30

Matteo Righetto presenta il suo libro “La stanza delle mele”

Un romanzo sul senso profondo e ancestrale della montagna. Al termine, ci sarà la possibilità di acquistare il libro e farsi firmare una copia dall’autore.

Dalle ore 18.30

Napoleon K. Feh-Fobang

Giovane cantante di origine camerunense, ha maturato la sua passione per la musica. Per la serata si presenta con un repertorio jazz classico e contemporaneo per cui è rinomato in quartiere.

Parco Milcovich

Programma Parco Milcovich domenica ecologica 24 aprile 2022

Dalle ore 10 alle 12.30

RICICL-ARTE a cura di Collettivo Pictor e Arci Padova

Laboratorio creativo in cui grandi e piccoli sperimenteranno diverse modalità per riutilizzare e riciclare in maniera creativa vari tipi di materiali.

IO SONO FOGLIA...E ALTRE STORIE a cura di Valentina Sestu

Una lettura ad alta voce in cui la storia della natura prende vita. Attraverso la voce e la mimica di Valentina Sestu, la narrazione prende respiro.

ATELIER DELLE VERDURE a cura di Lanterna magica

Creiamo un mosaico. Alla scoperta della tecnica musiva, per realizzare un mosaico con materiali vari e ripercorrendo motivi decorativi diversi.

Dalle ore 10.30 alle 12.30

Piedibus in festa

I genitori accompagnatori del Piedibus della scuola Salvo D’Acquisto in collaborazione con Informambiente e Associazione NUTRImenti propongono un momento di festa con giochi e animazioni per le bambine e i bambini del quartiere Arcella.

Dalle ore 11 alle 13

Brunch alla Casetta Zebrina

Un connubio tra elementi di colazione italiana ed internazionale.

Info e prenotazioni al 327 1629910

Alle ore 18 e alle 20

Open Jazz Quantet

Alessandro Niero (voce), Flavio Agostini (basso), Luca Dalla Gasperina (piano), Francesco Domenichini (chitarra)

Un progetto jazz che rivisita gli standard di Broadway e i capolavori del bebop alla ricerca di un orizzonte espressivo personale ma sempre condiviso.

Campo dei Girasoli

Programma Campo Girasoli domenica ecologica 24 aprile 2022

Dalle ore 10 alle 12

Orti aperti A cura di AUSER

I lavori in orto sono iniziati! Un momento per cominciare a seminare e trapiantare, scambiarsi esperienze e consigli. E se volete sporcarvi le mani basterà chiedere un aiuto in campo è sempre gradito.

Dalle ore 10

Cambia le cose, ferma lo smog a cura di Legambiente Padova

Un gran disegno partecipato in cui i bambini potranno immaginare la loro strada scolastica.

Alle ore 10.30

Vernissage mostra “Life is Life” di Francesco Palazzo

Un selezione di opere del ciclo pittorico “homo-humus”, nato da un’interpretazione della complessa interazione uomo-ambiente. Ad ogni azione corrisponde una reazione che tende a ristabilire un equilibrio nel sistema.

Alle ore 10.30 - Partenza dal Giardino Cavalleggeri

In bici al parco

Pedalata dal Giardino Cavalleggeri di Corso Milano fino al Campo dei Girasoli per promuovere l’uso della bicicletta in città. Aperitivo del ciclista all’arrivo.

A cura di Legambiente Padova, Comitato per il parco agricolo del Basso Isonzo, Campo dei Girasoli, Associazione Play, Horus Basket, Usmi Basket Padova, Arakè.

Dalle ore 11

Maratona in vinile a cura di Rough&Tough + Soultrain.

Selezione di brani - dalla black alla tropical music, dallo Ska al reggae, dal soul al funk – rigorosamente tutto in vinile.

Alle ore 15

Passeggiata alla scoperta di erbe spontanee, medicinali e velenose

Laura Torresin, guida naturalistica-ambientale, condurrà una passeggiata alla scoperta di erbe spontanee presenti al Parco del Basso Isonzo.

Alle ore 17

Presentazione della fattoria dei girasoli e lancio crowdfunding

In attesa dei laboratori didattici rivolti principalmente a bambini e ragazzi, ma anche di adulti, sarà presentato il progetto e realizzata una visita ai primi “ospiti” della fattoria.

