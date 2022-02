Domenica ecologica a Padova, tutte le iniziative in città

Domenica 20 febbraio 2022 è in programma la terza delle cinque domeniche ecologiche promosse dal Comune di Padova nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico che la Regione Veneto ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il territorio regionale. Le misure sono state condivise con i Comuni capoluogo del Veneto e con i Comuni limitrofi per favorirne l’applicazione uniforme.

Scarica il programma completo

L’apposita ordinanza chiude al traffico l’area perimetrata dalle mura cinquecentesche, per tutte le categorie di veicoli, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso.

Quello con la domenica ecologica è un appuntamento che diventa anche occasione di approfondimento delle tematiche legate alla sostenibilità e di svago per chi raggiungerà il centro a piedi o con le biciclette, le auto elettriche e i monopattini: dalle ore 10 alle 13 in Piazza della Frutta, infatti, l’Amministrazione ha promosso diverse attività rivolte ad adulti e bambini, tra cui laboratori, momenti di gioco e di intrattenimento musicale.

Le attività

Nell’ambito della Domenica ecologica del 20 febbraio, il Comune di Padova e diverse associazioni cittadine animano piazza dei Frutti e altri luoghi del centro storico con eventi all’insegna della sostenibilità.

Programma

Dalle ore 10 alle 13 - piazza dei Frutti - mappa Buongiorno musicale - Lola & Mr Be , a cura di Aps Play

Il duo acustico chitarra e voce dalle sonorità morbide e spensierate, tra il pop e il jazz, accompagna in un viaggio nei grandi classici nazionali e internazionali rivisitati in chiave squisitamente acustica. Stand informativo , a cura di Informambiente - Settore Ambiente e Territorio

Informazioni e materiale sulle principali tematiche ambientali e sui progetti europei che vedono Padova impegnata in prima linea per la salvaguardia dell’ambiente; viene presentato anche il progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità sostenibile a Padova”. Vado a scuola con gli amici , a cura di Informambiente e Aps Nutrimenti

Postazione gioco con divertenti laboratori educativi per imparare cos'è il piedibus e perché è così importante per noi e per l'ambiente. A disposizione materiale informativo sui percorsi sicuri casa-scuola, schede didattiche, gadget e brochure esplicative per promuovere i percorsi sicuri a scuola. Ricicl-Arte , a cura di Collettivo Pictor e Arci Padova

Laboratorio creativo in cui grandi e piccoli sperimentano diverse modalità per riutilizzare e riciclare in maniera creativa vari tipi di materiali. Io sono foglia...e altre storie , letture animate a cura di Valentina Sestu

Una lettura ad alta voce in cui la storia della natura prende vita; attraverso la voce e la mimica di Valentina Sestu, la narrazione prende respiro. Scopriamo la bioeconomia , a cura di Open Mind

Presentazione in rima del libro illustrato “Scopriamo la bioeconomia”, in collaborazione con il poeta Senza Piume. Bolle e colori , a cura di Giocaconilcuore odv

La terapia del sorriso dei clown

Attività interattiva alla scoperta di Piazza della Frutta animata da clown, bollisti, palloncini e gli artisti di strada dell'associazione Kervan

Coloriamo con le bolle di sapone

Laboratorio dove i bambini impareranno a preparare una miscela che permette di fare bolle colorate con cui creare degli originali disegni guidati dalla fantasia dell’artista NI.LIS.

Alberto e i suoi giocosi esperimenti con l’acqua

L'acqua, fonte di vita, primordiale culla dell'esistenza... e base per tantissimi esperimenti giocosi

Alle ore 9.30, 11.15, 15.30 e 17 - Orologio astrario di piazza dei Signori - mappa

Visite guidate alla torre e all'orologio astrario , a cura di Salvalarte Legambiente Padova

Due turni di visita per 4 persone a turno: la mattina alle ore 9.30 e 11.15; il pomeriggio alle ore 15.30 e 17.

Solo su prenotazione via email all'indirizzo salvalarte@legambientepadova.it .

Secondo le nuove modalità, l'accesso al sito avviene esclusivamente con green pass rafforzato, ed è richiesto l'uso della mascherina e il rispetto delle regole di distanziamento e di igenizzazione delle mani.

I volontari di Salvalarte Legambiente Padova sono presenti anche durante la settimana, con i seguenti orari: mercoledì e venerdì alle ore 9.30 e 11.15; sabato alle ore 9.30, 11.15, 15.30 e 17.

, a cura di Salvalarte Legambiente Padova Due turni di visita per 4 persone a turno: la mattina alle ore 9.30 e 11.15; il pomeriggio alle ore 15.30 e 17. Solo su prenotazione via email all'indirizzo . Secondo le nuove modalità, l'accesso al sito avviene esclusivamente con green pass rafforzato, ed è richiesto l'uso della mascherina e il rispetto delle regole di distanziamento e di igenizzazione delle mani. I volontari di Salvalarte Legambiente Padova sono presenti anche durante la settimana, con i seguenti orari: mercoledì e venerdì alle ore 9.30 e 11.15; sabato alle ore 9.30, 11.15, 15.30 e 17. Alle ore 10 e 11.30 - Ludoteca del Musme - Museo di Storia della Medicina in Padova - mappa

A pieni polmoni! Perché abbiamo bisogno di aria pulita

In occasione della domenica ecologica, il Musme propone una serie di attività laboratoriali alla scoperta dell’apparato respiratorio dedicati ai bambini delle primarie. L’attività, della durata di circa 60 minuti, spiega come funzionano i nostri polmoni, quali danni fa lo smog sull’organismo e a ricostruire in che modo tutti gli esseri viventi sono collegati in un unico grande ciclo dell’ossigeno. I bambini scoprono che anche un gesto semplice come piantare un albero può avere un effetto positivo sulla salute.

Ingresso gratuito.

Per prenotazioni: www.musme.it/domeniche-ecologiche

Riferimenti

Ufficio Informambiente - Settore Ambiente e Territorio

Luogo via dei Salici, 35 (ingresso da via dell'Orna) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Orario mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 10 alle 17

Email informambiente@comune.padova.it padova21@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Daniela Luise

Email del responsabile del procedimento luised@comune.padova.it

Sostituto del responsabile del procedimento Avv. Laura Salvatore

Social pagina Facebook profilo Twitter

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/domenica-ecologica-del-20-febbraio-2022

https://www.padovanet.it/evento/iniziative-la-domenica-ecologica-del-20-febbraio-2022

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/iniziative-la-domenica-ecologica-del-20-febbraio-2022