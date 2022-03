Domenica ecologica a Padova, tutte le iniziative in città

La Giunta Regionale ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria, che comprende specifiche limitazioni del traffico, dall’1 ottobre al 30 aprile (approfondimento) e, nello stesso periodo, domeniche ecologiche con ulteriori restrizioni al traffico.

La sesta domenica ecologica in programma è il 20 marzo 2022.

Il Comune di Padova prevede il divieto di circolazione, a tutte le categorie di veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), all’interno delle mura del ‘500, il 20 marzo, dalle ore 8.30 alle 18.30.

L’accesso all’area interdetta è consentito solo ai veicoli dotati esclusivamente di motore elettrico, alle biciclette, ai mezzi di trasporto pubblico e di soccorso.

Sono previste specifiche deroghe per i lavoratori e per i residenti, da attestare mediante

Le prossime domeniche ecologiche: 24/04/2022.

IN EVIDENZA: in programma nella giornata di domenica 20 marzo - Festa della bicicletta

Area del blocco

È vietata la circolazione dei veicoli e dei ciclomotori a motore nell’area all’interno del centro storico, costituito dalla porzione di territorio comunale con perimetro caratterizzato dalle seguenti vie percorribili:

barriera Saracinesca,

via Cernaia,

porta San Giovanni,

via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini,

via N. Orsini,

porta Savonarola,

via Bronzetti,

porta Trento,

via F.P. Sarpi,

viale Codalunga,

via Trieste,

via U. Bassi,

via N. Tommaseo,

via Venezia,

piazzale Della Stanga,

via Ariosto,

via Gattamelata,

via Gustavo Modena,

via Scarsellini,

via Manzoni,

via G. Bruno,

via A. Costa,

viale F. Cavallotti,

ponte Del Sostegno,

via Goito.

Inoltre, sono percorribili gli assi viari:

via G. Leopardi / Cavazzana / Prato della Valle / Alberto Cavalletto / Pasquale Paoli,

via 58° Fanteria / Micheli Sanmicheli / Fabrici G. d’Acquapendente.

Deroghe

Sono previste, anche, ulteriori eccezioni da documentare con il “Titolo autorizzatorio”.

Il “Titolo autorizzatorio” è una dichiarazione sottoscritta dal conducente che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Il “Titolo autorizzatorio” deve essere esposto bene in vista ed esibito agli agenti di polizia stradale che ne fanno richiesta.

Eventuali autorizzazioni in deroga al divieto di circolazione per particolari situazioni urgenti e non programmabili, rispetto ai casi previsti in ordinanza, vengono rilasciate dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile che valuta caso per caso.

Per informazioni

Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Comune di Padova

via Gozzi, 32 - Padova

telefono 049 8205100

front-office comando: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 9 alle 14

email poliziamunicipale@comune.padova.it

Informambiente - Comune di Padova

via dei Salici, 35 - Padova

telefono 049 8205021

orario: martedì e giovedì dalle 10 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

email informambiente@comune.padova.it

Documenti

Info web

