Domenica ecologica a Padova, tutte le iniziative in città

Nell’ambito della Domenica ecologica del 26 marzo, il Comune di Padova organizzata la "Festa della bicicletta", una giornata all’insegna delle buone pratiche sostenibili, in cui la bicicletta è protagonista.

In programma stand espositivi ed informativi, biciclettate, premiazione del concorso “Raccogliamo miglia verdi”, attività di animazione per bambini e intrattenimento musicale per tutti.

Piazza Insurrezione

DALLE ORE 9 ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 18

Marcatura biciclette e monopattivi

Sistema di marcatura del codice fiscale del proprietario, sul telaio della bicicletta o del monopattino, al fine di contrastare i furti e rintracciare il legittimo proprietario nei casi di ritrovamento.

Il servizio, realizzato in collaborazione con gli Amici della bicicletta, è gratuito.

È necessario presentarsi con un documento valido e il codice fiscale. È preferibilmente precompilare il modulo online.

DALLE ORE 10 ALLE 18.30

Stand istituzionali

Comune di Padova - Ufficio Biciclette: informazioni su Pums, Bicipolitana, bike sharing free floating.

Comune di Padova - Settore Ambiente e Territorio, Ufficio Informambiente: informazioni e materiale sulle principali tematiche ambientali e sui progetti di sostenibilità ambientale come il progetto Cammin Facendo .

. Punto informativo sul marchio Per Padova Sostenibile, un riconoscimento rilasciato ai soggetti che realizzano servizi rispondenti a criteri di sostenibilità ambientale e sociale, coerentemente con l’Agenda 2030.

Stand operativi mobilità sostenibile e associazioni

APS Holding: promozione del servizio di car sharing a Padova .

. Bicincittà Italia: informazione sul servizio pubblico di bike sharing a Padova .

. Mobike: il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero (free floating) di Padova.

(free floating) di Padova. Bit Mobility e Dott: servizio di noleggio a flusso libero di monopattini .

. Triclò: il trasporto merci con la bicicletta.

Legambiente: stand informativo su strade scolastiche e proposte per la mobilità sostenibile in città e "Cambia le cose", il tirassegno che libera dallo smog.

La Mente Comune: gonfiaggio biciclette e piccole riparazioni meccaniche per i ciclisti di passaggio; consigli su come legare correttamente la bici.

Stand espositivi

Blu Bike

Cicli Dante Forever Bike

Scavezzon Biciclette

Future Energy

Tecnobicielettrica

Area espositiva

Esposizione di elaborati sul tema delle Strade ccolastiche prodotti da alunne e alunni di alcune scuole primarie che hanno al concorso “Raccogliamo Miglia Verdi” 2022/2023.

Esposizione della sintesi dei percorsi sulle strade scolastiche e dei lavori di "bike attack" promossi da Legambiente in alcune scuole primarie del Comune.

Intrattenimento musicale e attività

Dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18 | DJ SET

Per tutta la giornata piazza Insurrezione sarà animata da una selezione musicale di Ivan Contini, giovane dj padovano che proporrà un repertorio tra soul, jazz e le più famose canzoni pop italiane e internazionali.



Dalle 10 | BOLLE E COLORI, a cura di Giocaconilcuore odv. Special Guest il bollista Nico Bolle. La mattina sarà presente anche la baby dance e il trucca bimbi.

Laboratorio Arte fiorita: un workshop interattivo dove i bambini potranno realizzare opere colorando direttamente con i petali dei fiori guidati dalla fantasia dell'artista Ni. Lis

Laboratorio Guerilla gardening (bombe di semi): laboratorio di giardinaggio dove i bambini potranno creare con argilla e semi una meravigliosa esplosione di fiori.



Dalle 10 alle 11 e dalle 15.30 alle 16.30 | PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE DI BIKE POLO, a cura di Padova Bike Polo

Regole, attrezzi e mezzi per praticarlo. Dimostrazione dello sport in un campo ridotto allestito per l’occasione. Possibilità di provare le basi del gioco.



Alle 11.15 | SPETTACOLO E LABORATORIO CIRCO FUNGO, a cura di GEO il giocoliere

Uno spettacolo-laboratorio di giocoleria itinerante per grandi e piccini. Una pista da circo, sei valigie, otto tipi di attrezzi, più di 150 strumenti, numeri incredibili, sfide di abilità, giochi di gruppo. all'ombra di un fungo gigante!



Alle 12 | PREMIAZIONE DEL CONCORSO RACCOGLIAMO MIGLIA VERDI

Premiazione delle tre classi primarie e delle tre secondarie di primo grado che hanno effettuato nell’ottobre 2022 il maggior numero di percorsi sostenibili pro-capite. Un premio speciale sarà assegnato anche alle scuole, una primaria e una secondaria, che complessivamente hanno raccolto il maggior numero di miglia verdi.



Alle 16 | HIP-HOP& STREET DANCE, a cura di Dance4 Fun Academy

Performance di hip hop e street dance dei ballerini protagonisti del video promo delle domeniche ecologiche.

Piazza dei Frutti

DALLE ORE 10 ALLE 18.30

Percorso ludico di sicurezza stradale per bambine e bambini, a cura del Settore Polizia Locale in collaborazione con L'Associazione Panther Boys

Percorso stradale ludico/didattico per bambine e bambini fino a 10 anni che pedalano in un circuito appositamente realizzato utilizzando la propria bicicletta o le bici a disposizione (con e senza rotelle).

Caschetti obbligatori.

Biciclettate

Alle ore 9.30

Critical Kids promosse da Legambiente, La Mente Comune e Fiab

La Critical Kids è una biciclettata aperta a tutti, e in particolar modo rivolta alle bambine, ai bambini e alle famiglie, per portare l'attenzione sul tema delle strade scolastiche e di una città a misura di bambino, meno inquinata e più sicura.

LINEA NORD con partenza da via Altichiero (scuola don Minzoni) con tappe in: via Bramante (piazzetta San Bellino), piazza dei Frutti, piazza Insurrezione.

LINEA SUD con partenza da via Vecchia (Scuola Nievo) e tappe in via s. Osvaldo (scuola Volta), via Marchesini (scuola S.Rita), piazza dei Frutti, piazza Insurrezione.



Per info e adesioni: www.legambientepadova.it/critical-kids

Alle ore 9:45 - Eroica Caffé, via Santa Lucia, 85

Street Art Ride, a cura di Scavezzon Biciclette

Uno speciale appuntamento per tutti i ciclisti e gli appassionati di street art. Dopo il caffè, offerto da Eroica Caffè Padova, partenza per il bike-tour a caccia di murales, graffiti, stencil, poster art, sticker, yarn bombing e tag del centro storico. La partecipazione è gratuita. Al rientro possibilità di un Bike Brunch presso Eroica Caffè per gli sportivi padovani; consigliata la prenotazione al numero 049 8307393 o via mail a ecpadova@eroica.cc).

Altri luoghi della città

PRATO DELLA VALLE

Alle ore 16 - Lake Funk Street Band

Uno spettacolo musicale dinamico, itinerante, energico e coinvolgente. Una marching band formata da 15 elementi, con un repertorio vario, uno stile funk, fuso con altri generi come il pop, il disco e il rock.

Con i loro spettacoli itineranti e coreografici, riescono a coinvolgere la gente in una performance carica di energia.

Partenza da Prato della Valle, percorso lungo via Umberto I, via Roma, via VIII Febbraio, piazza della Frutta, via Santa Lucia e arrivo in piazza Insurrezione.

PIAZZA DEI SIGNORI

Alle 9.30, 11.15, 15.30 e 17 - Visite guidate alla Torre e all'Orologio astrario a cura di Salvalarte Legambiente Padova

Due turni di visita per 4 persone a turno: la mattina alle ore 9.30 e 11.15; il pomeriggio alle ore 15.30 e 17. Solo su prenotazione: salvalarte@legambientepadova.it

I volontari Salvalarte Legambiente Padova sono presenti anche durante la settimana, con i seguenti orari: mercoledì e venerdì alle ore 9.30 e 11.15; sabato alle ore 9.30, 11.15, 15.30 e 17.

Riferimenti

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

Luogo via Dei Salici, 35 (Guizza) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Orario martedì e giovedì dalle 10 alle 17 ; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

Email informambiente@comune.padova.it padova21@comune.padova.it

Social Pagina Facebook

Info web

https://www.padovanet.it/evento/iniziative-la-festa-della-bicicletta-e-la-domenica-ecologica-del-26-marzo-2023