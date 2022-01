"Domenica in musica", concerto d’apertura "In memoriam Gustav Leonhardt" in Sala dei Giganti

Il 16 gennaio 2022, nella splendida Sala dei Giganti al Liviano, alle ore 11, torna Domenica in Musica, la rassegna degli Amici della Musica di Padova dedicata alla presentazione di giovani musicisti italiani vincitori o premiati in concorsi nazionali ed internazionali.

Scarica il programma completo con tutti i concerti

In totale otto appuntamenti, dal 16 gennaio al 3 aprile 2022, nei quali verrà presentato un vasto repertorio, dalla musica antica a quella del novecento. Varie anche le formazioni concertistiche, dal clavicembalo o pianoforte solisti, ai duo clarinetto/pianoforte, violoncello/pianoforte, violino/pianoforte e ai trii violino/violoncello/pianoforte e flauto/ viola/arpa. Non pochi dei musicisti che si sono esibiti nelle passate edizioni di Domenica in Musica sono diventati artisti di successo e anche quest’anno la rassegna è ricca di giovani talenti.

L'evento del 16 gennaio

Il concerto di apertura del 16 gennaio, affidato alla clavicembalista Giulia Ricci, cade proprio a dieci anni dalla morte di Gustav Leonhardt, il grande clavicembalista, direttore d’orchestra e musicologo al quale gli Amici della Musica furono legati da un'intensissima collaborazione, e al quale dedicano quest’anno 4 concerti In signo Joannis Sebastiani Magni.

Giulia Ricci

Giulia Ricci appartiene ad una nuova generazione di clavicembalisti post-leonhardtiana. Troppo giovane per aver potuto ascoltare il grande maestro dal vivo, ha però trovato, per sua stessa ammissione, nelle incisioni di Leonhardt un riferimento costante per lo sviluppo della sua sensibilità artistica. Premiata al Concorso Europeo “G. Giambi” di Pesaro nel 2017, e al Concorso Internazionale di Clavicembalo “Paola Bernardi” di Bologna nel 2019, Giulia Ricci risulta l’unica finalista italiana al Concorso Internazionale di Clavicembalo “Città di Milano” 2021. Nelle sue esibizioni passa da uno all'altro dei tre strumenti a tastiera di cui è specialista: pianoforte, clavicembalo e organo e ne darà prova il 16 gennaio con un doppio concerto.

Due appuntamenti

Alle ore 11 alla Sala dei Giganti per Domenica in Musica eseguirà musiche di Froberger, Frescobaldi e Bach, e alle ore 17 nella Chiesa di Antonio Abate, Collegio Don Mazza, per la rassegna In signo Joannis Sebastiani Magni Giulia Ricci eseguirà musiche di J. S. Bach all’organo (ingresso libero con prenotazione obbligatoria, prenotazione via e-mail a info@amicimusicapadova.org entro le ore 12 di venerdì 14 gennaio).

Calendario completo di Domenica in Musica: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/domenica-musica-2022/

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di MPS e di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Giulia Ricci clavicembalo

Finalista Concorso Internazionale di Clavicembalo "Città di Milano", terza edizione, 2021

musiche di Froberger, Frescobaldi, J.S. Bach

In memoriam Gustav Leonhardt (16 gennaio 2012 - 16 gennaio 2022)

Domenica 16 gennaio 2022, ore 17

Chiesa di S. Antonio Abate, Collegio Don Mazza in via Savonarola, 176

ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Giulia Ricci organo

Musiche di J.S. Bach

in collaborazione con

Associazione In Chordis et Organo, Collegio Don Mazza

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/01/16/615/

Duo Ebano

Marco Danesi clarinetto

Paolo Gorini pianoforte

Vincitori del Bando "Elio Peruzzi", 2019

musiche di Lutos?awski, Berg, Omizzolo, Brahms

in collaborazione con

Fondazione Musicale "Omizzolo Peruzzi", Archivio Musicale Guido Alberto Fano

LOGHI

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/01/30/617/

Ettore Pagano violoncello (*)

Guido Coppin pianoforte (+)

(*) Finalista Concorso Internazionale "Antonio Janigro", 2020

(+) Primo Premio Concorso Pianistico Internazionale "Città di Arona", 2021

musiche di Beethoven, Stravinsky, Prokofiev

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/02/13/618/

Trio Ad Libitum

Damiano Isola violino

Martino Tazzari violoncello

Ruggiero Fiorella pianoforte

Primo Premio - Premio Nazionale delle Arti, 2021

musiche di Mendelssohn, Brahms

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/02/27/619/

Federica Tranzillo violino

Lorenzo Pascucci pianoforte

Vincitori Bando "Giovanni Guglielmo", quarta edizione, 2021

musiche di Fano, Longo, Franck

in collaborazione con

Archivio Musicale Guido Alberto Fano, Fondazione Musicale "Omizzolo Peruzzi"

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/03/13/620/

Trio Ravel

Lorenzo Messina flauto

Giacomo Lucato viola

Francesca Marini arpa

Primo Premio - Conservatorio di Milano, 2021

musiche di Ravel, Ibert, Damase, Debussy

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/03/20/621/

Francesco Mardegan violino

Marco Borghetto pianoforte

Vincitori Bando "Giovanni Guglielmo", quarta edizione, 2021

musiche di Omizzolo, Dallapiccola, Prokofiev

in collaborazione con

Archivio Musicale Guido Alberto Fano, Fondazione Musicale "Omizzolo Peruzzi"

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/03/27/622/

Kostandin Tashko pianoforte

Premio Lamberto Brunelli, decima edizione, 2021

musiche di Bach/Siloti, Beethoven, Scriabin, Ravel

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/04/03/623/

Biglietti e abbonamenti Biglietti

Interi 8 euro; studenti e giovani (under 30) 4 euro.

Abbonamenti

Interi 40 euro; studenti e giovani (under 30) 20 euro. Biglietti e Abbonamenti si posso acquistare:

- da Gabbia dischi, via Dante 8

- IAT, Ufficio Informazioni Turistiche, Vicolo Cappellato Pedrocchi (solo Abbonamenti, martedì 11 gennaio: ore 11/17)

- la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/01/16/615/

Foto articolo Giulia Ricci da comunicato stampa