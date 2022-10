"Domenica in musica", I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella al Pollini

Inaugura il ciclo dei “Concerti della domenica” firmato dall’orchestra d’archi più longeva al mondo. Appuntamento con I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella domenica 16 ottobre 2022 alle ore 11.00 all’Auditorium Pollini di Padova per il “Concerto inaugurale”.

Il concerto, con la partecipazione del fagottista Paolo Carlini, apre con l’esecuzione di Nocturne/Rituel per fagotto e quattordici archi che il compositore Marcello Panni ha dedicato al Maestro Scimone. Paolo Carlini è Primo fagotto solista dell’Orchestra della Toscana e collabora in tale ruolo con le orchestre del Teatro alla Scala, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro dell’ Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna e Filarmonica della Scala.

Giuseppe Barutti, Primo violoncello de I Solisti Veneti, sarà invece protagonista del Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra di Haydn. A soli ventuno anni vince il posto di Primo violoncello nell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia; successivamente si dedica alla musica da camera e collabora con i nomi più prestigiosi della scena musicale. Ha al suo attivo numerosissime le incisioni, solistiche e cameristiche, per le più importanti etichette discografiche. È stato inoltre Primo violoncello della Filarmonica della Scala di Milano. Lorin Maazel lo ha definito “uno dei più grandi talenti italiani”.

Chiude il programma la magnifica Serenata per archi di Ermanno Wolf-Ferrari, operista veneziano che a inizio ‘900 si impose nel panorama internazionale. I discendenti del compositore saranno presenti al concerto per poter assistere all’esecuzione della Serenata, composizione di estrema raffinatezza ma, inspiegabilmente, di rara esecuzione nelle sale da concerto. Ermanno Wolf-Ferrari compose la Serenata per archi nel 1892, all’età di 17 anni, mentre era ancora studente al Conservatorio di Monaco. Wolf-Ferrari studiò musica sin dalla prima infanzia, anche se la musica non era il suo interesse esclusivo (anzi da bambino desiderava diventare un pittore, proprio come il padre e il fratello Teodoro Wolf Ferrari). La sua formazione si svolse tra Venezia e Monaco di Baviera, dove egli prese coscienza del proprio futuro di compositore, rinnovando progressivamente il proprio stile, rimanendo però equidistante sia dalle esperienze atonali di Schönberg sia dal Verismo di Cilea e Puccini; i suoi veri modelli rimarranno Mozart e Rossini, per la loro levità, ma anche la tarda esperienza verdiana.

I Concerti della domenica nascono dal genio di Claudio Scimone che 56 anni fa ideò il format: concerti straordinari rivolti a un vasto pubblico grazie ai prezzi contenuti.

Famiglie, giovani, studenti e anziani sono da sempre gli interlocutori privilegiati per questi concerti che si svolgeranno dal 16 ottobre al 27 novembre alle ore 11 all’Auditorium Pollini di Padova e che sono ormai un appuntamento fisso per la città.

Biglietti

Intero euro 15, Ridotto euro 10, Bambini (sotto i 12) euro 5, Studenti Conservatorio/Università euro 3

Abbonamenti:

Intero euro 60, Ridotto euro 42, Bambini (sotto i 12) euro 18

Biglietti e abbonamenti acquistabili dal sito https://solistiveneti.it/ e presso gli uffici di P.le Pontecorvo 4/A tel.049 666128.

Biglietti in prevendita da GABBIA Via Dante 8 tel.049 8751166

https://solistiveneti.it/eventi/concerto-inaugurale-3/

