"Domenica in musica", tutti i concerti della rassegna al Pollini

Dopo una calda estate all’insegna dei successi ottenuti ai concerti del Festival “I Solisti Veneti per il FAI”, del Veneto Festival e alle partecipazioni a festival e rassegne, in Italia e all’estero, l’Orchestra d’archi più longeva al mondo si prepara per un autunno all’insegna delle matinée domenicali.

Ritornano anche quest’anno “I Concerti della Domenica” firmati dai Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella.

Il format rimane invariato: l’Orchestra propone al grand publique degli straordinari concerti nel solco di quell’accessibilità che, anche grazie a prezzi e abbonamenti decisamente accessibili, è all’origine della loro ideazione, firmata ormai 56 anni fa da Claudio Scimone.

Dove e quando

Famiglie, giovani, studenti e anziani sono da sempre gli interlocutori privilegiati per questi concerti che si svolgeranno dal 16 ottobre al 27 novembre alle ore 11, all’Auditorium Pollini di Padova e che sono ormai un appuntamento fisso per la città.

Orario e programmi sono stati scelti dai Solisti per dar vita a concerti che lasciano ogni formalismo (i musicisti si esibiranno infatti senza indossare il loro Frac d’ordinanza), per la più intima familiarità.

Domenica 16 ottobre

Tra gli eventi in programma ricordiamo il concerto inaugurale del 16 ottobre dove I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella eseguiranno, con la partecipazione del fagottista Paolo Carlini, Nocturne/Rituel per fagotto e quattordici archi che il compositore Marcello Panni ha dedicato al Maestro Scimone. Paolo Carlini è Primo fagotto solista dell’Orchestra della Toscana e collabora in tale ruolo con le orchestre del Teatro alla Scala, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro dell’ Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna e Filarmonica della Scala.

Giuseppe Barutti, Primo violoncello de I Solisti Veneti, sarà protagonista del Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra di Haydn. soli ventuno anni vince il posto di Primo violoncello nell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia; successivamente si dedica alla musica da camera e collabora con i nomi più prestigiosi del panorama. È stato inoltre Primo violoncello della Filarmonica della Scala di Milano. Lorin Maazel lo ha definito “uno dei più grandi talenti italiani”.

Chiude il programma la magnifica Serenata per archi di Ermanno Wolf-Ferrari, operista veneziano che a inizio ‘900 si impose nel panorama internazionale. I discendenti del compositore saranno presenti al concerto per poter assistere all’esecuzione della Serenata, composizione di estrema raffinatezza ma, inspiegabilmente, di rara esecuzione nelle sale da concerto.

Domenica 23 ottobre

Evento che merita particolare attenzione è anche quello del 23 ottobre “Fortissimo nel mio cuore”. Si tratta di un racconto-concerto sull’ultimo febbrile anno di vita di Franz Schubert, firmato dal grande Sandro Cappelletto che ne è anche voce narrante, accompagnato da Marco Scolastra al pianoforte.

In scena l’ultimo anno di vita di Schubert, l’ansia creativa di un genio, la malattia, la cerchia degli amici, l’incomprensione della società musicale del tempo. Lo racconta Sandro Cappelletto, scrittore e storico della musica, critico del La Stampa e conduttore di programmi Rai.

Domenica 6 novembre

Domenica 6 novembre i riflettori saranno puntati sul virtuosistico recital di Lucio Degani, storico Primo violino dei Solisti Veneti. Accompagnato da Ferdinando Mussutto al pianoforte, Degani suonerà musiche di Bériot, Listz, Bazzini, Massenet e Drigo.

Domenica 13 e 20 novembre

Imperdibili gli appuntamenti del 13 e del 20 novembre che vedono protagonista l’integrale dei 12 Concerti dell’Opera Terza “L’Estro Armonico” di Vivaldi. Pubblicata nel 1710/11 ad Amsterdam dal famoso stampatore Estienne Roger, l’Opera Terza è un capolavoro che, staccandosi dal Concerto grosso, segna una svolta radicale nella storia della musica, imprimendole un nuovo corso grazie alla nascita, e successiva affermazione, della forma musicale veneziana: il Concerto solistico in tre tempi.

Domenica 27 novembre

I Solisti, diretti da Giuliano Carella, chiuderanno il ciclo 2022 dei Concerti della domenica con il concerto del 27 novembre: “Trame sonore da Bach a Schoenberg”. In programma tre perle di assoluta complessità strutturale e di esecuzione: il Ricercar a 6 dall’“Offerta Musicale” di Bach, il Sestetto da “Capriccio” di Strauss e la magnificente “Verklärte Nacht”, struggente composizione tonale di Schoenberg.

Biglietti

Intero euro 15, Ridotto euro 10, Bambini (sotto i 12) euro 5, Studenti Conservatorio/Università euro 3

Abbonamenti:

Intero euro 60, Ridotto euro 42, Bambini (sotto i 12) euro 18

Biglietti e abbonamenti acquistabili dal sito https://solistiveneti.it/ e presso gli uffici di P.le Pontecorvo 4/A tel.049 666128.

Biglietti in prevendita da GABBIA Via Dante 8 tel.049 8751166

