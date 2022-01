“Domenica in musica”: il Trio Ad Libitum alla Sala dei Giganti

Torna la tradizionale rassegna "Domenica in Musica" che gli Amici della Musica di Padova dedicano alla promozione e alla presentazione di giovani musicisti italiani vincitori o premiati in concorsi nazionali ed internazionali.

È una proposta musicale che viene offerta ad un pubblico nuovo e diverso da quello serale, un pubblico fatto di giovani, famiglie, anziani per i quali l’accesso al concerto è favorito dalla fascia oraria. E il fascino della splendida Sala dei Giganti al Liviano con i suoi affreschi e la sua storia contribuisce anche ad attrarre il pubblico. Per la collocazione e l’ora (ore 11) la rassegna è quindi particolarmente orientata ad un pubblico vario, un pubblico di grandi, anziani, piccini, genitori, nonni e nipoti che spesso non possono o non riescono a frequentare le normali sale da concerto anche per gli orari serali.

Sono concerti nei quali si persegue anche l’obiettivo di presentare celebri pagine del grande repertorio classico-romantico affidate a giovani interpreti di strumenti diversi scelti fra i vincitori di importanti concorsi nazionali ed internazionali (Premio Venezia, Premio Casella, Premio Brunelli, Bando G. Guglielmo, Premio Nazionale delle Arti, etc. ).

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di MPS e di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Trio Ad Libitum

Damiano Isola violino

Martino Tazzari violoncello

Ruggiero Fiorella pianoforte

Primo Premio - Premio Nazionale delle Arti, 2021

musiche di Mendelssohn, Brahms

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/02/27/619/

Federica Tranzillo violino

Lorenzo Pascucci pianoforte

Vincitori Bando "Giovanni Guglielmo", quarta edizione, 2021

musiche di Fano, Longo, Franck

in collaborazione con

Archivio Musicale Guido Alberto Fano, Fondazione Musicale "Omizzolo Peruzzi"

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/03/13/620/

Trio Ravel

Lorenzo Messina flauto

Giacomo Lucato viola

Francesca Marini arpa

Primo Premio - Conservatorio di Milano, 2021

musiche di Ravel, Ibert, Damase, Debussy

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/03/20/621/

Francesco Mardegan violino

Marco Borghetto pianoforte

Vincitori Bando "Giovanni Guglielmo", quarta edizione, 2021

musiche di Omizzolo, Dallapiccola, Prokofiev

in collaborazione con

Archivio Musicale Guido Alberto Fano, Fondazione Musicale "Omizzolo Peruzzi"

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/03/27/622/

Kostandin Tashko pianoforte

Premio Lamberto Brunelli, decima edizione, 2021

musiche di Bach/Siloti, Beethoven, Scriabin, Ravel

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/04/03/623/

Biglietti e abbonamenti Biglietti

Interi 8 euro; studenti e giovani (under 30) 4 euro.

Abbonamenti

Interi 40 euro; studenti e giovani (under 30) 20 euro. Biglietti e Abbonamenti si posso acquistare:

- da Gabbia dischi, via Dante 8

- IAT, Ufficio Informazioni Turistiche, Vicolo Cappellato Pedrocchi (solo Abbonamenti, martedì 11 gennaio: ore 11/17)

- la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti

