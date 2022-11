"I concerti della domenica", Antonio Vivaldi “L’estro armonico” primo e secondo libro al Pollini

Domenica 13 novembre alle ore 11 e domenica 20 novembre, sempre alle ore 11, I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella portano sul palco dell’Auditorium Pollini di Padova l’integrale dell’Opera Terza L’Estro Armonico di Antonio Vivaldi.

Dichiara il Maestro Carella “Quest’Opera fa parte della storia della musica ma anche della storia di questa Orchestra che negli anni l’ha portata nelle sale, nei negozi di dischi, nelle radio e televisioni di tutto il mondo. Proprio in questi giorni eseguiremo i Concerti de L’Estro Armonico al Teatro Verdi di Sassari e nell’importantissima Stagione della Fondation Gianadda di Martigny in Svizzera”.

Il 13 novembre si aprirà quindi con il Primo Libro (Concerti dall’1 al 6) mentre il 20 novembre il ciclo di dodici Concerti si chiuderà con l’esecuzione del Secondo Libro (Concerti dal 6 al 12).

Come ebbe a scrivere Claudio Scimone, l'Opera Terza L’Estro Armonico di Antonio Vivaldi (pubblicata ad Amsterdam dal famoso stampatore francese Estienne Roger nel 1710/11) è la sua prima raccolta di Concerti strumentali ed è uno di quei grandiosi capolavori a segnare una svolta radicale nella storia della musica, imprimendole un radicale nuovo corso. Portando a compiuta affermazione una forma musicale veneziana, il Concerto solistico in tre tempi (talora con un'Introduzione) che dominerà la storia della musica fino ai giorni nostri.

Sottolineava ancora Scimone che per un veneto la parola estro significa "fantasia accesa", così per Vivaldi Estro Armonico stava a sancire una "fantasia scatenata nella materia musicale".

In quest'opera, splendente di una creatività infuocata che si rinnova continuamente, dalla prima all'ultima nota, l'estro del compositore investe le strutture tecnico-formali del mondo musicale precedente, le incendia, le dilata, le scardina, le trasforma e, contemporaneamente, le plasma armonicamente, le nobilita e infine le glorifica, ponendo la base di strutture nuove ed elevando la personalità di un solo musicista: il solista. Da questo momento al vertice del discorso orchestrale.

L'Estro Armonico ci mostra in modo evidente l’affermazione del solista unico, si stacca dalla forma del Concerto grosso passando per quattro volte consecutive da un Concerto per 4 violini a un Concerto per 2 violini (con o senza violoncello solista) e, finalmente, al Concerto con un solo violino solista.

È una progressione trionfale che il Prete Rosso, sommo violinista, costruisce con una sapienza architettonica che non impedisce alla potenza creativa e al senso teatrale di un compositore ormai nel pieno dei suoi mezzi (ha appena passato la trentina) di cercare espressioni sempre diverse e colori strumentali di una varietà incredibile.

Vivaldi compone sotto l'influenza dei capolavori pittorici che lo circondavano, aveva accanto le opere di Tintoretto, Tiziano, Tiepolo, Veronese e, ancora più vicino a lui, di Canaletto (che avrebbe in seguito creato scenografie per le sue opere).

Da un piccolo gruppo di archi, riesce a ottenere una ricchezza e una varietà di colori superiore a quelle che i compositori dei secoli seguenti otterranno da intere orchestre.

E sempre con una perfezione architettonica che, come quella palladiana, unisce il massimo dell'eleganza e dell'efficacia a una immensa semplicità: quella limpida semplicità nella comunicazione che, pur nella profondità, nella complessità e varietà dei contenuti, costituisce forse la caratteristica principale delle creazioni dello spirito veneto.

In una città in cui l'Opera era divenuta uno dei principali centri di ritrovo sociale e il massimo oggetto di interesse musicale (nel 1637 a Venezia per la prima volta si era aperto un Teatro, il San Cassiano, al pubblico pagante) è facile comprendere come -nonostante Vivaldi non avesse ancora iniziato la serie delle sue ben 96 Opere liriche- la rivoluzione impressa da Vivaldi al Concerto abbia avuto come base l'influenza della musica teatrale: a solo titolo di esempio, la nuova forma veneziana del Concerto in tre tempi (rapido - lento - più rapido, con o senza una breve Introduzione all'inizio) derivava dalla primitiva forma della "Sinfonia avanti l' Opera" che serviva a richiamare il pubblico in sala con l'esecuzione di accordi ripetuti con tale successione di tempi (quasi come i tre campanelli di oggi) e dall'Opera teatrale Vivaldi deriva il grande Adagio lirico (v. gli stupendi tempi lenti, pur così diversi, dei Concerti n. 8 , 9 , 11, 12), le solenni note all’ unisono di tutti gli archi (l’introduzione del secondo tempo del numero 8) e il travolgente virtuosismo dei tempi rapidi.

Johann Sebatian Bach trascrisse per strumenti a tastiera (organo oppure clavicembalo soli e lo straordinario Concerto per quattro clavicembali con orchestra) ben sei dei 12 Concerti de L’Estro Armonico sebbene non lo avesse neppure conosciuto.

A detta del biografo Forkel, amico dei figli di Bach, con questo esercizio Bach apprese l’arte della costruzione musicale, della successione delle modulazioni, “apprese a pensare musicalmente, a cercare le idee non più dalle sue dita ma dalla sua stessa fantasia".

Commentando un passaggio del finale del Concerto n. 8 Arnold Schering (il primo grande musicologo che comprese la vera importanza della creazione vivaldiana ) scriveva: “ È come se in una grande sala di un palazzo barocco le finestre si aprissero sull’immensa, mirabile natura: è il richiamo di un uomo libero al mondo. Bach probabilmente ebbe coscienza di ciò, ma, chiuso com’era nel suo mondo interiore, non osò avventurarsi in questi liberi orizzonti".

