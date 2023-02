Domenica in musica: al flauto Alberto Navarra alla Sala dei Giganti

Intero 8 euro; ridotto 4 euro per studenti e giovani under 30

Torna la rassegna degli Amici della Musica di Padova dedicata alla presentazione di giovani musicisti italiani vincitori o premiati in concorsi nazionali ed internazionali.

In totale dieci appuntamenti, dal 15 gennaio al 19 marzo 2023, nei quali verrà presentato, con diverse formazioni cameristiche, un vasto repertorio, dalla musica antica a quella del novecento.

Domenica 12 febbraio 2023, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Alberto Navarra flauto

Carl Nielsen International Flute Competition, Odense 2022

Musiche di C. Debussy, J. S. Bach, E. Bozza, G. P. Telemann, P. Ferroud, C. P. Bach,

K.A. Rasmussen, S. Karg-Elert

Domenica 12 febbraio, alle ore 11 alla sala dei Giganti, raro concerto di solo flauto per la rassegna Domenica in Musica 2023, organizzata dagli Amici della Musica di Padova. L’ospite del concerto è il flautista Alberto Navarra, che presenterà un programma che spazia dalla musica barocca di J. S. Bach, C. P. E. Bach e Telemann, alla musica francese del novecento con Debussy, Bozza e Ferroud, fino ad autori contemporanei come il danese Rasmussen.

Navarra ha attirato l’attenzione del pubblico nella primavera del 2022 vincendo il Carl Nielsen International Flute Competition di Odense (Danimarca) e aggiungendo così ulteriore prestigio al suo portfolio di recenti successi in concorsi internazionali, tra i quali il “Severino Gazzelloni Flute competition”(Italia) nel 2021. Da settembre 2022 Alberto Navarro si è unito ai Berliner Philharmoniker come membro della prestigiosa Karajan Akademie. Navarra ha iniziato la sua formazione musicale Conservatorio Cuneo, per poi proseguire gli studi presso l'Accademia Internazionale di Imola e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Nel 2019 è entrato a far parte della Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid, dove è stato insignito del riconoscimento di “Alumno más sobresaliente" (studente dell'anno), presentato dalla regina Sofía di Spagna. Ha collaborato in qualità di primo flauto con orchestre ed ensemble quali i Berliner Barock Solisten, con l'Orchestra del teatro "La Fenice" di Venezia, “La Fil” - Filarmonica di Milano, I Solisti di Pavia, ed è attivo anche come solista, con un vasto repertorio.

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica. Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

