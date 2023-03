Domenica in musica: Irené Fiorit, violino, e Riccardo Ronda, pianoforte, alla Sala dei Giganti

Torna la rassegna degli Amici della Musica di Padova dedicata alla presentazione di giovani musicisti italiani vincitori o premiati in concorsi nazionali ed internazionali.

In totale dieci appuntamenti, dal 15 gennaio al 19 marzo 2023, nei quali verrà presentato, con diverse formazioni cameristiche, un vasto repertorio, dalla musica antica a quella del novecento.

Prossimo appuntamento

Domenica 12 marzo 2023, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Irené Fiorito violino

Riccardo Ronda pianoforte

Bando Giovanni Guglielmo, 5a edizione, 2022

musiche di Respighi, Brahms, Fano, Szymanowski

Ancora un duo violino/pianoforte domenica 12 marzo a Domenica in Musica, alla Sala dei Giganti, al Liviano, alle ore 11. E’ il secondo duo vincitore del Bando Guglielmo 2022, promosso dagli Amici della Musica di Padova, la Fondazione Musicale “Omizzolo - Peruzzi” di Padova, l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano di Venezia onlus, Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico in collaborazione con CIDIM di Roma. Vario il programma che va dal tardo romanticismo di Bramhs (Sonata n. 1 op. 78) al post-romanticismo di Szymanowski (Notturno e tarantella op.28), fino alla musica del Novecento con Respighi (Berceuse, Melodia, Valse Caressante da 6 Pezzi P031) e di Fano (Ansietà).

La violinista Irenè Fiorito, dopo il diploma conseguito con lode e menzione d’onore, presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma, ha proseguito la sua formazione presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano. Ha ottenuto molte borse di studio, tra le quali dall’Accademia Chigiana di Siena e dall’Orchestra da Camera Italiana, ed ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ha tenuto inoltre concerti in varie formazioni cameristiche ed orchestrali in Italia e all’estero. Dal 2017 suona regolarmente con l’Orchestra da Camera Italiana diretta dal M° Accardo.

Il pianista Riccardo Ronda, dopo aver frequentato il Conservatorio Arrigo Boito di Parma ha conseguito il Bachelor of Arts in Music e il Master of Arts in Piano performance, con lode, presso il Conservatorio della Svizzera italiana. Tra le sue esibizioni significative quelle con l'Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, con la Filarmonica di Rovereto, il Mozarteum di Salzburg, e altri festival in Italia e all'estero. Ha al suo attivo la vittoria presso il Concorso Giovannini di Reggio Emilia, il Prix du Jeune Jury (Lausanne) e in altri concorsi nazionali e internazionali.

La rassegna

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica. Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Biglietti

Studenti e Giovani (under 30) euro 4 | Interi euro 8

Abbonamenti:

Studenti e Giovani (Under 30) euro 20 | Interi euro 40

Biglietti e abbonamenti si posso acquistare

dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it ;

; da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente;

La mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30.

Informazioni

Amici della Musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

tel. +39 49 8756763 | info@amicimusicapadova.org | www.amicimusicapadova.org

