Domenica in musica: Federica Tranzillo, violino, e Lorenzo Pascucci, pianoforte, alla Sala dei Giganti

Domenica 13 novembre, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, concerto di recupero di Domenica in Musica con i vincitori del Bando Guglielmo 2021, quarta edizione, promosso dagli Amici della Musica di Padova, la Fondazione Musicale “Omizzolo - Peruzzi” di Padova, l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano di Venezia onlus, in collaborazione con CIDIM di Roma (Comitato Nazionale Italiano Musica).

I musicisti del duo, dopo aver iniziato da giovanissimi gli studi musicali, hanno conseguito il diploma con l massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Entrambi hanno poi conseguito numerosi premi, e acquisito vasta esperienza concertistica, esibendosi come solisti o in varie formazioni. Federica Tranzillo è membro dell’Orchestra Giovanile Europea (EUYO) e dell’Accademia dei Cameristi di Bari. Ha un vasto repertorio che spazia da Bach a Mozart, Beethoven, Mendelssohn. Il CD dal titolo "Napoli Velata"; inciso in duo con il pianista napoletano Lorenzo Pone, è stato recensito come uno dei migliori album degli ultimi dieci anni dalla rivista “Il Manifesto”.

Lorenzo Pascucci si e? distinto in piu? di trenta concorsi pianistici, ai quali ha partecipato come pianista solista. In occasione dell’esecuzione del Concerto n. 2 per Pianoforte e Orchestra di S. Rachmaninov, tenutasi nel 2017 presso il Teatro Massimo Bellini di Catania, è stato definito “pianista versatile e poliedrico” con “saldissime e solidissime basi tecniche unite a notevoli doti espressive”. In programma musiche di Fano, Longo e Franck.

Il concerto è stato realizzato in collaborazione con CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) e con il sostegno di CARRARO SpA.

Biglietti

Interi euro 8 - Studenti e Giovani (Under 30) euro 4

I Biglietti si possono acquistare:

- da Gabbia dischi, via Dante 8

- online sul circuito 2tickets

- la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

