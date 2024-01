Domenica in musica 2024: il concerto di apertura affidato a Jakob Aumiller

Studenti e Giovani (under 35) 4 euro, interi 8 euro - Abbonamenti: Studenti e Giovani (Under 35) 20 euro, interi 40 euro

Prezzo Studenti e Giovani (under 35) 4 euro, interi 8 euro - Abbonamenti: Studenti e Giovani (Under 35) 20 euro, interi 40 euro

Al via domenica 14 gennaio 2024, alla Sala dei Giganti al Liviano, la 33a edizione di Domenica in Musica, la storica rassegna dedicata alla valorizzazione di giovani interpreti di talento, organizzata degli Amici della Musica di Padova, in collaborazione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, la Fondazione Musicale Omizzolo- Peruzzi e le Settimane Musicali- Teatro Olimpico.

Per 10 domeniche, dal 14 gennaio fino al 17 marzo. si alterneranno i giovani musicisti distintisi nel corso del 2023, grazie alla vittoria ottenuta a prestigiosi premi e concorsi, quali ad esempio il Premio Venezia, al Premio Lamberto Brunelli- Settimane Musicali al Teatro Olimpico, al Premio Bonporti o al Premio Nazionale delle Arti, e ai due bandi “Bando Giovanni Guglielmo” e “Bando Elio Peruzzi”.

Il cartellone di Domenica in Musica 2024 disegnerà un ampio e articolato affresco musicale. Da Bach, Handel e Scarlatti, passando per i grandi musicisti romantici come Beethoven, Schumann, Brahms, Listz, si arriverà alla musica del ‘900, con compositori come Debussy, Fauré, Dalla Piccola, Respighi, Busoni, Omizzolo, fino ad includere autori come Rota e Bernstein. Non mancherà la musica contemporanea, presente nel singolare concerto di fisarmonica del 18 febbraio, nel quale Gabrielle Corsaro suonerà musica di Sciarrino e Ciarella, insieme a quella del compositore russo Semionov.

I vincitori del primo e secondo posto al Premio Venezia, uno dei concorsi pianistici più impegnativi del panorama italiano e internazionale, saranno i protagonisti di due recital per pianoforte, il concerto di apertura del 14 gennaio affidato a Jakob Aumiller e il concerto del 10 marzo, nel quale si esibirà Giacomo Mengardi. Ma la rassegna include varie formazioni cameristiche, come duo per violino/pianoforte, clarinetto/ pianoforte e violoncello/ pianoforte. Domenica 11 febbraio, concerto di musica barocca, con il duo formato da Simone Pirri al violino barocco, uno dei giovani violinisti italiani più apprezzati, e Alberto Maron al clavicembalo. Altra violinista emergente presente nella rassegna è Sofia Manvati, vincitrice del Bando Guglielmo, che suonerà nel concerto di domenica 21 gennaio con Giorgio Lazzari al pianoforte. Il Trio Eidos, violino/violoncello e pianoforte, risultato vincitore al Concorso Amur e al Premio Giubergia, si esibirà invece domenica 28 gennaio.

La rassegna si concluderà il 17 marzo con il duo formato da Marina Margheri (violoncelllo) e Matteo Bogazzi (pianoforte).

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Il 14 gennaio

Jakob Aumiller

pianoforte

Aleksandr Skrjabin

Sonata n. 5 op. 53

Ludwig van Beethoven

Sonata op. 53 "Waldstein"

Johannes Brahms

Scherzo op. 4

Sergej Rachmaninov

Études-Tableaux op. 39: n. 5, 7, 9

Premio Lamberto Brunelli, Settimane Musicali al Teatro Olimpico, XII edizione, Vicenza, 2023

Informazioni utili

Tutti i concerti di Domenica in Musica 2024 si svolgeranno alla sala dei Giganti, al Liviano, Padova, la domenica alle ore 11.

Biglietti: Studenti e Giovani (under 35) 4 euro - Interi 8 euro

Abbonamenti: - Studenti e Giovani (Under 35) 20 euro - Interi 40 euro

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/01/14/757/