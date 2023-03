Domenica in musica: il Quartetto Acquerello alla Sala dei Giganti

Volge al termine la rassegna degli Amici della Musica di Padova dedicata alla presentazione di giovani musicisti italiani vincitori o premiati in concorsi nazionali ed internazionali.

Ultimo appuntamento

Domenica 19 marzo, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Quartetto Acquerello

Giulia Rimonda, violino

Alice Tomada, violino

Lorenzo Lombardo, viola

Ettore Pagano, violoncello

Musiche di Borodin e Rachmaninov

Domenica 19 marzo 2023, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, ultimo appuntamento di Domenica in Musica, la rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Padova. Il concerto di chiusura, organizzato in collaborazione con l’Accademia Perosi, è affidato al Quartetto Acquerello e il programma è tutto dedicato alla musica russa. Verranno eseguiti il Quartetto n. 2 di A. Borodin e il Quartetto n.2 di S. Rachmaninov. Il Quartetto Acquerello si è formato in occasione del Progetto Rachmaninov dell'Accademia Perosi di Biella, "la scuola dei maestri di musica”. Nata per valorizzare il talento dei giovani musicisti diplomati provenienti da tutto il mondo, l’Accademia Perosi realizza corsi di perfezionamento musicale per accrescerne la preparazione tecnica ed artistica, e offre ai propri studenti l’opportunità di entrare in contatto con i migliori musicisti del panorama mondiale. I giovani musicisti del quartetto, tutti diplomatisi con il massimo dei voti e la lode, si stanno attualmente perfezionando presso l'Accademia Perosi nel Corso di Alto Perfezionamento tenuto dai membri del Kuss Quartett, Jana Kuss e Oliver Wille.

I membri del quartetto hanno comunque già al loro attivo importanti riconoscimenti e collaborazioni con importanti musicisti, come ad esempio Mario Brunello,Giovani Sollima, Benedetto Lupo, Bruno Canino, diverse orchestre (Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona) e enti quali “Società del Quartetto” di Milano, Bologna Musica Insieme, Amici della Musica di Firenze, “Unione Musicale” di Torino. Al violoncellista Ettore Pagano dal 2013 ad oggi è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali in Italia e all'estero. Il concerto di domenica 19 marzo 2023, chiude quindi in modo significativo la rassegna Domenica in Musica, nata proprio per valorizzare i giovani talenti musicali.

La rassegna

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica. Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Biglietti

Studenti e Giovani (under 30) euro 4 | Interi euro 8

Abbonamenti:

Studenti e Giovani (Under 30) euro 20 | Interi euro 40

Biglietti e abbonamenti si posso acquistare

dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it ;

; da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente;

La mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30.

Informazioni

Amici della Musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

tel. +39 49 8756763 | info@amicimusicapadova.org | www.amicimusicapadova.org

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/03/19/694/