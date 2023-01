Domenica in musica: il duo Althea alla Sala dei Giganti

Intero 8 euro; ridotto 4 euro per studenti e giovani under 30

Domenica 22 gennaio 2023, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Duo Althea

Paolo Pellegrini clarinetto

Nicola Possenti pianoforte

Il concerto

Domenica 22 gennaio, alle ore 11 alla Sala dei Giganti al Liviano, secondo appuntamento della rassegna Domenica in Musica 2023 con il duo formato da Paolo Pellegrini, al clarinetto, e Nicola Possenti al pianoforte. Il duo si è formato nel 2019 a Tallin, mentre i due musicisti frequentavano l’ “Estonian Academy of Music and Theatre”. La loro collaborazione è proseguita in Italia, dove i musicisti nel 2021 sono risultati vincitori tra tutte le categorie (Solisti e Musica da Camera) del premio “Novecento” al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Luigi Nono” 2021 a Venaria Reale, e del Bando “Elio Peruzzi” organizzato dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi per la selezione di un duo clarinetto e pianoforte per la stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova. A Novembre 2022 si sono esibiti presso il Tempio Valdese di Torino eseguendo nel programma anche le prime assolute di due brani scritti appositamente per loro, “The difference bewteen Space and Oblivion” di Andrew Tholl e “Dawnings” di Eden Londsdale.

Paolo Pellegrini si è diplomato con lode in clarinetto al Conservatorio di Bolzano e poi in Musica da Camera all'Accademia di Musica Estone. Primo clarinetto della Pori Sinfonietta (Finlandia) è un attivo orchestrale e un appassionato insegnante. Coltiva un profondo interesse per la musica contemporanea. N

icola Possenti è un pianista eclettico, con esperienza come solista, come accompagnatore e come camerista; si è esibito in sale da concerto in Italia, Estonia, Polonia, Austria, Bulgaria, Svizzera, Ungheria. Ha partecipato con successo a numerosi concorsi nazionali e internazionali.

In programma la Sonata op 120 n.2 di J.Brahms, la Sonata di F. Poulenc, il Divertimento in tre tempi di Silvio Omizzolo e Fünf Bruchstücke, del compositore tedesco contemporaneo Jörg Widmann. Il concerto è organizzzato in collaborazione con Fondazione Musicale Omizolo Peruzzi Archivo Musicale Guido Alberto Fano.

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Programma

Domenica 22 gennaio

Duo Althea: Paolo Pellegrini - clarinetto, Nicola Possenti - pianoforte

