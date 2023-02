Domenica in musica: Letizia Gullino, violino, e Luca Troncarelli, pianoforte, alla Sala dei Giganti

Torna la rassegna degli Amici della Musica di Padova dedicata alla presentazione di giovani musicisti italiani vincitori o premiati in concorsi nazionali ed internazionali.

In totale dieci appuntamenti, dal 15 gennaio al 19 marzo 2023, nei quali verrà presentato, con diverse formazioni cameristiche, un vasto repertorio, dalla musica antica a quella del novecento.

Prossimo appuntamento

Domenica 26 febbraio 2023, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Letizia Gullino violino

Luca Troncarelli pianoforte

Bando Giovanni Guglielmo, 5a edizione, 2022

Musiche di Ottorino Respighi, Guido Alberto Fano, César Franck

Duo violino/pianoforte domenica 26 febbraio per Domenica in Musica, la rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Padova alla Sala dei Giganti, al Liviano, alle ore 11. Letizia Gullino e Luca Troncarelli formano uno dei due duo vincitori del Bando Guglielmo 2022, promosso dagli Amici della Musica di Padova, la Fondazione Musicale “Omizzolo - Peruzzi”, l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano, Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico, in collaborazione con CIDIM di Roma. Il programma non mancherà di coinvolgere il pubblico: la virtuosistica Sonata P110 di O. Respighi, sarà seguita dall’Andante appassionato di G.A.Fano e si chiuderà con un capolavoro: la Sonata di C. Franck per violino e pianoforte.

Gli interpreti sono due giovani talenti

La violinista Letizia Gullino ha debuttato come solista a nove anni e a 12 anni ha eseguito la sua prima registrazione per la TV Cremona. Si esibisce ora per importanti festival in tutta Italia. Nel 2021 ha suonato al Teatro Ponchielli di Cremona in veste di solista con l’Orchestra da Camera Italiana diretta da Salvatore Accardo. E’ stata definita “una fantastica musicista che suona con così eleganza e trasparenza e con un eccellente comando della tecnica”.

Il pianista Luca Troncarelli ha conseguito la laurea di primo livello con lode e menzione presso il Conservatorio di Torino, per poi perfezionarsi con G. Carcano presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. Ha partecipato a varie rassegne, tra cui il festival “Back to Bach” di Torino, la stagione artistica dello “European Music Competition” di Moncalieri, i concerti degli Amici dell’Orchestra Nazionale della RAI. Nel 2018 e nel 2020 è stato ospite della trasmissione RAI Nessun Dorma. Dal 2020 suona regolarmente in duo con la violinista Letizia Gullino, con la quale nel 2022 ha ricevuto presso il Conservatorio di Venezia il primo premio assoluto al Premio Nazionale delle Arti nella sezione Musica da camera.

La rassegna

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica. Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Biglietti

Studenti e Giovani (under 30) euro 4 | Interi euro 8

Abbonamenti:

Studenti e Giovani (Under 30) euro 20 | Interi euro 40

Biglietti e abbonamenti si posso acquistare

dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it ;

; da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente;

La mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30.

Informazioni

Amici della Musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

tel. +39 49 8756763 | info@amicimusicapadova.org | www.amicimusicapadova.org

