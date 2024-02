Domenica in Musica 2024 alla Sala dei Giganti con Francesco Cristante al clarinetto e Sofia Andreoli al pianoforte

Duo clarinetto pianoforte per il concerto di Domenica in Musica 2024, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, Padova, organizzato dagli Amici della Musica di Padova, in collaborazione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus e la Fondazione Musicale Omizzolo- Peruzzi.

In programma la Sonata in RE di Nino Rota, il Divertimento in tre tempi di Silvio Omizzolo, la Suite op. 10 BV 88 di Ferruccio Busoni e Sonata di Leonard Bernstein. Il giovane duo è formato dal clarinettista Francesco Cristante accompagnato al pianoforte da Sofia Andreoli.

Entrambi i musicisti si sono diplomati presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova con il massimo dei voti e la lode. Francesco Cristante è risultato vincitore del primo premio assoluto alla terza edizione del concorso Diapason d’oro (PN), alla prima edizione del concorso Città di Belluno e il secondo premio alla XIII edizione del concorso Cameristi dell’Alpe Adria. Ha tenuto concerti e partecipato a svariate manifestazioni in Italia e all’estero, collaborando, tra le altre, con l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra Giovanile Italiana. Sofia Andreoli ha continuato gli studi all’Accademia di “Santa Cecilia" di Bergamo e e al "Conservatoire Royal de Bruxelles". Prosegue ora il suo percorso solistico sotto la guida di Mattia Ometto. Sofia si è esibita in vesti sia solistiche che da camera in numerose occasioni, presso la Fazioli Concert Hall di Sacile, l’Auditorium Pollini di Padova e in collaborazione con gli Amici della Musica di Padova, l’Orchestra delle Tre Venezie diretta da Giovanni Angeleri e l'Orchestra di Padova e del Veneto. Il duo ha frequentato il corso di alto perfezionamento di musica da camera presso la Scuola di Musica di Fiesole, sotto la guida di Alexander Lonquich, Bruno Canino e del Trio Gaspard, e ha vinto l’edizione 2022 del premio Elio Peruzzi della Fondazione Omizzolo (Padova).

-

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica.

Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Calendario completo di Domenica in Musica 2024: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/domenica-musica-2024/

Ingresso

Biglietti: Studenti e Giovani (under 30) euro 4 - Interi euro 8, acquistabili dal sito degli Amici della Musica di Padova su 2tickets.it, da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente, la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/03/03/764/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

In breve

Domenica 3 marzo 2024, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Francesco Cristante clarinetto

?Sofia Andreoli pianoforte

Bando Elio Peruzzi 2022

musiche di Nino Rota, Silvio Omizzolo, Ferruccio Busoni, Leonard Bernstein

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2024/03/03/764/

https://www.facebook.com/amicimusicapadova

Foto articolo da post Faceboo