Domenica in musica: Wakana Marlene Tanaka, pianoforte, alla Sala dei Giganti

Torna la rassegna degli Amici della Musica di Padova dedicata alla presentazione di giovani musicisti italiani vincitori o premiati in concorsi nazionali ed internazionali.

In totale dieci appuntamenti, dal 15 gennaio al 19 marzo 2023, nei quali verrà presentato, con diverse formazioni cameristiche, un vasto repertorio, dalla musica antica a quella del novecento.

Prossimo appuntamento

Domenica 5 marzo 2023, ore 11 – Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Wakana Marlene Tanaka - pianoforte

Premio Lamberto Brunelli, Settimane Musicali al Teatro Olimpico, Vicenza 2022

musiche di Beethoven, Berg, Schumann

Dettagli

Recital pianistico domenica 5 marzo 2023, alla ore 11 alla sala dei Giganti, al Liviano, nell’ambito di Domenica in Musica 2023, rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Padova. Reduce da un 2022 denso di riconoscimenti importanti, la pianista Wakana Marlene Tanaka proporrà al pubblicole Variazioni op. 34 di Ludwig van Beethoven, la Sonata op. 1 di Alban Berg e la Sonata n. 1 op. 11 di Robert Schumann.

Nata negli Stati Uniti, ma cresciuta in Giappone, Wakana Marlene Tanaka, dopo il diploma conseguito presso la Toho Gakuen School of Music a Tokyo nel 2018, si è trasferita in Italia per perfezionarsi con il Maestro Massimiliano Ferrati e ha conseguito il diploma accademico di secondo livello con massimo dei voti, la lode e la Menzione d’Onore presso il Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto nel 2021. Durante i suoi studi, ha partecipato a vari festival musicali internazionali e masterclass come "International Keyboard Institute and Festival (IKIF)" a New York, "Music Alp Festival" a Tignes in Francia, e in Italia "Piano Campus Internazionale di Lovere" e "Accademia Europea Villa Bossi".

Nel 2022 ha debuttato a Londra tenendo un recital solistico, ha suonato con l’Orchestra di Padova e del Veneto al Teatro Olimpico di Vicenza e con la Circle Symphony Orchestra a Cittadella. Sempre nel 2022, ha ottenuto importanti premi in tre concorsi nazionali ed internazionali in Italia: “Premio Lamberto Brunelli” a Vicenza, Concorso Internazionale per giovani musicisti “Premio Annarosa Taddei” a Roma, Concorso Pianistico Internazionale “Premio Stefano Marizza” a Trieste. Nel 2021, le sue registrazioni sono andate in onda per l’intervista su “Radio MCA (Musica Con le Ali)” nella rubrica “Protagonisti di Oggi e di Domani”.

La rassegna

La rassegna è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Carraro Group, al contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura e della Regione Veneto, ed è in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e il CIDIM Comitato Italiano Nazionale Musica. Si ringrazia IN’S Mercato per il contributo.

Biglietti

Studenti e Giovani (under 30) euro 4 | Interi euro 8

Abbonamenti:

Studenti e Giovani (Under 30) euro 20 | Interi euro 40

Biglietti e abbonamenti si posso acquistare

dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it ;

; da Gabbia Dischi, via Dante 8, Padova, fino alle ore 18.30 del sabato precedente;

La mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle 10.30.

Informazioni

Amici della Musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

tel. +39 49 8756763 | info@amicimusicapadova.org | www.amicimusicapadova.org

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/03/05/691/