Gli strumenti scientifici solitamente non visibili, la proposta domenicale del Museo Poleni

Continua la proposta domenicale del Museo di Fisica “Giovanni Poleni” dell’Università di Padova in via Loredan 10 a Padova. Si tratta questa volta di scoprire e toccare, grazie alle conservatrici dei musei, gli strumenti scientifici solitamente non visibili al pubblico e conservati nei depositi o in altri luoghi dell'Ateneo.

Domenica 18 febbraio con due turni di entrata (15.30 e 16.30) ci sarà “Hands-on! … Scopri un oggetto con le conservatrici” in cui Fanny Marcon e Sofia Talas presenteranno alcuni pezzi straordinari provenienti sia dal Museo Poleni che dalle collezioni del Dipartimento di Ingegneria Edile e Ambientale.

Tutte le attività sono gratuite, comprese nel biglietto d'ingresso .

Info su https://www.musei.unipd.it/it/ cam-nuove-domeniche-museo