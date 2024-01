Dalle bevande radioattive all'aurora boreale: continuano le visite guidate al museo di fisica “Giovanni Poleni”

Continuano anche a gennaio le visite guidate del Museo di fisica “Giovanni Poleni” (via Loredan, 10 – Padova) dell’Università di Padova.

La visita guidata è gratuita ma è necessario acquistare online il biglietto d’ingresso a questo link.

Il biglietto non è necessario per: bambini e ragazzi fino a 12 anni compiuti; persone con disabilità e accompagnatori; studenti e personale anche senior dell’Università di Padova, presentando il badge; soci e benemeriti dell'Associazione degli Amici dell'Università di Padova; soci ICOM e ANMS; giornalisti e guide con esibizione del tesserino di riconoscimento aggiornato all'anno corrente.

Domenica 21 gennaio – 2 turni di visita

1° turno, dalle 16 alle 17

“Visita guidata animata” - Consigliata per bambini e famiglie

Esistono bicchieri che non si possono riempire? Come si può verificare l'azione della pressione atmosferica? Chi l'ha scoperta e come? Come venivano studiati i raggi X? Queste e altre domande troveranno risposta nel corso delle visite guidate, attraverso prestigiosi strumenti storici e sorprendenti dimostrazioni.

2° turno, dalle 17 alle 18

“Dall’astrolabio alle bevande radioattive – Questioni di scienza e società dal Rinascimento a oggi”

La fisica è utile o pericolosa? Quanto conta il contesto sociale, economico e politico negli sviluppi della scienza e della tecnica? È meglio finanziare la ricerca di base o la fisica applicata? Attraverso la storia di alcuni strumenti del Museo, la visita offre spunti di riflessione sui rapporti tra scienza e società, tra passato e futuro.

Domenica 28 gennaio – 2 turni di visita

1° turno, dalle 16 alle 17

“Visita guidata animata” - Consigliata per bambini e famiglie

2° turno, dalle 17 alle 18

“Aurore boreali dall’Ottocento a oggi” – Visita speciale in occasione delle festività

Straordinariamente belle e spettacolari, le aurore boreali sono tipiche delle zone vicine al Polo Nord o Sud. Da sempre, hanno suscitato l’attenzione degli studiosi che, soprattutto nell’Ottocento, tentano di interpretarle. Come? È quanto la visita guidata vi permetterà di scoprire attraverso strumenti storici e video.