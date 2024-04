L’oggetto misterioso, domenica due turni di visita al museo Poleni

Il Museo di Storia della Fisica “Giovanni Poleni”, in via Leonardo Loredan 10 a Padova, propone per domenica 21 aprile l'evento “L’oggetto misterioso - Scopri il dietro le quinte dei musei dialogando con le conservatrici”.

Dialogando con le conservatrici è possibile scoprire (e toccare!) strumenti scientifici solitamente non visibili al pubblico, conservati nei depositi o in altri luoghi inaccessibili. Verranno, inoltre, esaminati oggetti provenienti sia dal Museo Poleni che dalle collezioni del Dicea (Dipartimento di Ingegneria edile e ambientale).

Sono programmati due turni di visita: 1° turno dalle 15.30 alle 16.30, 2° turno dalle 17 alle 18

In occasione dell’apertura del Museo, è anche possibile visitare la mostra temporanea Radioattività. Dalla natura alla tecnologia.

Il Museo “Giovanni Poleni” custodisce un'inestimabile collezione di strumenti scientifici frutto dell'insegnamento e della ricerca in fisica svolti a Padova a partire dal XVIII secolo. Fu infatti nel 1739 che Giovanni Poleni iniziò a insegnare fisica sperimentale all'Università di Padova. Da quel momento vennero acquisiti strumenti scientifici per effettuare esperimenti e dimostrazioni a scopo didattico e di ricerca. È stato radicalmente ristrutturato e riaperto al pubblico nel settembre 2021, fa parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’ateneo. È uno dei musei del Centro per i Musei di Ateneo (CAM) ed è ospitato in una delle aree didattiche e di ricerca del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. Inoltre, proprio nel 2024, tra i centinaia di musei che ogni anno si candidano dai 46 paesi membri dell’Unione europea all’European Museum of the Year Awards (EMYA), il Museo Poleni è entrato nelle nomination tra i migliori, unico in Veneto e tra i due selezionati in Italia. Il Museo “Giovanni Poleni” ha anche inviato un video che presenta la proposta espositiva.