Un doppio appuntamento per le proposte domenicali del Museo Poleni

Continua la proposta domenicale dell’Università di Padova con le iniziative del Museo di Fisica “Giovanni Poleni” a cui si aggiunge, per l’occasione, il Museo di macchine “Enrico Bernardi”.

Domenica 25 febbraio al Museo di Fisica Giovanni Poleni, via Loredan 10 a Padova, dalle ore 15.30 alle 16.30 viene proposta la “Visita guidata animata”, consigliata per bambini e famiglie, in cui si risponderà a domande come: esistono bicchieri che non si possono riempire? Come si può verificare l'azione della pressione atmosferica? Chi l'ha scoperta e come? Come venivano studiati i raggi X? La risposta ai quesiti arriverà attraverso i prestigiosi strumenti storici che sono custoditi al museo e le sorprendenti dimostrazioni degli accompagnatori.

Dalle 16.30 alle 18, sempre al Museo di Fisica Giovanni Poleni, si continua con “Le occasioni perdute della scienza a Padova”, un evento congiunto tra Museo Poleni e Museo Bernardi . Alcuni dei primi motori elettrici e a scoppio, così come telegrafi e altri strumenti diventati di uso comune, furono inventati nel Veneto e sono oggi custoditi al Museo Poleni e al Museo Bernardi. Diversi di questi oggetti furono delle novità assolute. Eppure si tratta di invenzioni spesso dimenticate o che hanno avuto poco seguito. Perché? È quanto questa visita ci invita a scoprire. La visita inizia al Museo Poleni, per poi proseguire poi al Museo di macchine Enrico Bernardi.

Tutte le attività sono gratuite, comprese nel biglietto d'ingresso .

Info su https://www.musei.unipd.it/it/ cam-nuove-domeniche-museo