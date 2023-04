Domeniche ecologiche al Musme: "Muoviti! Come si muove un corpo" il 23 aprile 2023. L’apparato locomotore è il meraviglioso meccanismo che permette al nostro corpo di stare in piedi e camminare. Come funzionano i nostri muscoli? A cosa servono le nostre ossa? E come si muovono gli animali? Insieme sveleremo tutti questi segreti per tornare a casa sulle zampe…di un’altra specie: https://www.musme.it/domeniche-ecologiche-al-musme/.