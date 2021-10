Domeniche a teatro al Filarmonico di Piove di Sacco

Tornano le #domenicheateatro per grandi e piccini al Filarmonico di Piove di Sacco. Ecco il calendario completo:

Domenica 24 ottobre, ore 16

Fondazione Teatro

Ragazzi e Giovani Onlus

IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE

regia Luigina Dagostino

con Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio

Spettacolo di teatro d’attore per bambini dai 5 anni



Domenica 28 novembre, ore 16

Compagnia dei Somari

IL PICCOLO CLOWN

di Klaus Saccardo e Natascia Belsito

con Klaus Saccardo e Nicolò Saccardo

Spettacolo di teatro d’attore e ombre per tutti



Domenica 12 dicembre, ore 16

La Piccionaia

FAVOLE AL TELEFONO

di Titino Carrara, Carlo Presotto,

Gianni Rodari

con Aurora Candelli e Julio Escamilla

Spettacolo di teatro d’attore e video per bambini dai 5 anni

Informazioni e contatti

Web: https://www.teatrofilarmonico.it/domeniche-a-teatro-20192020.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...