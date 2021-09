“La Bella Stagione”, Don Antonio live al Chiosco di Padova

Don Antonio

Domenica 5 settembre 2021,

Inizio concerto ore 21

Prenotazione consigliata al 3342004006

***

La Bella Stagione, uscito ad Aprile per Santeria, è il primo disco in cui Don Antonio (da svariati lustri uno dei musicisti più internazionali della scena italiana) va oltre la formula della musica cinematica-strumentale e si cimenta con canzoni in italiano.

Sei anni dopo avere messo nel cassetto il progetto Sacri Cuori, quattro dopo il disco di debutto come Don Antonio, e tre dopo l'avventura americana di The Crossing insieme ad Alejandro Escovedo, Antonio Gramentieri rimette in pista il suo alter-ego Don Antonio con un nuovo progetto fra musica e parole.

La Bella Stagione ha ottenuto ottime recensioni su tutta la stampa nazionale, e' stato presentato su Radio Rai Uno e su Repubblica TV.

In oltre vent'anni di attività, Antonio Gramentieri ha portato la sua musica, i suoi dischi e i suoi progetti costantemente a spasso per il mondo. Con lo pseudonimo Don Antonio, e con Sacri Cuori prima, ha suonato nei principali festival e club tra Stati Uniti, Inghilterra, Australia, Europa, Scandinavia e Balcani. Don Antonio ha suonato suoi brani al Tiny Desk di NPR, alla BBC a Londra, al programma del mattino della CBS a New York, alla televisione svedese, australiana, olandese. Ha prodotto dischi e suonato in tour mondiali con Alejandro Escovedo, Dan Stuart, Hugo Race, Richard Buckner, Terry Lee Hale. Ha realizzato colonne sonore per il cinema e per la televisione. Nel 2017 un suo brano e' stato scelto da Volkswagen per la pubblicità' della Passat in Svezia e Finlandia.

---

Vivamente consigliata la prenotazione al 3342004006, anche via Whatsapp.

Domenica sera si cena con grigliata o pizza.

???

Aperti da martedì a domenica dalle 18

Domenica dalle 12; domenica sera solo pizza e grigliata.

Via Ludovico Ariosto 10, Padova

3342004006 – 0497808349

Prenotazione consigliata (e gradita )

Menù Estate 2020 su https://ilchiosco.pd.it/food

???

Ingresso riservato ai Soci.

Tesseramento online su soci.modernclub.it/form-chiosco

IG → @ilchioscopadova

Info web

https://www.facebook.com/ilChiosco.Padova

https://www.facebook.com/events/300823971751715/

Immagine articolo dall'evento facebook.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...