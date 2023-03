“Stili di impegno”: don Dante Carraro e il suo lavoro con l’Africa, l’incontro a Villa Obizzi

Continuano gli eventi programmati in occasione delle Settimane dell’artigianato promosse da Confartigianato Imprese Padova.

Il 17 marzo, alle 18.30, nella Sala Verdi di Villa Obizzi, ad Albignasego si terrà “Stili di impegno: Don Dante Carraro e il suo lavoro con l’Africa”.

Il sacerdote, che dal 2008 è alla guida del Cuamm Medici con l’Africa, sarà intervistato dal conduttore radiofonico Alberto Gottardo. Avrà modo di raccontare la sua vita, le scelte che lo hanno portato a decidere di percorrere strade impegnative e la decisione di mettere a disposizione la sua esperienza di religioso e di medico, nel campo della cooperazione sanitaria internazionale.

Nel corso della serata, realizzata con il patrocinio del Comune di Albignasego e promossa in collaborazione con Anap, saranno premiate 14 aziende che si sono distinte per l’impegno in vari ambiti. In particolare, saranno consegnati riconoscimenti alle imprese che sono diventate un esempio per la continuità d’impresa, per la capacità di innovazione, per il coraggio e l’intraprendenza di iniziare la propria attività in anni particolarmente complicati.

Per partecipare all’iniziativa, è richiesta l’iscrizione sul sito di Confartigianato, all’indirizzo https://www.confartigianatoimpresepadova.it/venerdi-17-marzo-stili-di-impegno-con-don-dante-carraro-e-il-suo-lavoro-con-lafrica/

Don Dante Carraro

Don Dante Carraro, dal 2008 è alla guida del Cuamm Medici con l’Africa, da oltre 70 anni impegnata nel campo della cooperazione sanitaria internazionale e, in particolare, nell’Africa subsahariana, per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

Prima di entrare in Seminario si è laureato in medicina e specializzato in cardiochirurgia. Nel 1991 è stato ordinato sacerdote. E’ autore del libro «Quello che possiamo imparare in Africa, la saluto come bene comune».

