Don Dante del Cuamm racconta a Montegrotto Terme "Quello che possiamo imparare in Africa”

Il comune e le parrocchie Montegrotto Terme invitano ad un incontro con don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm che presenta il suo libro "Quello che possiamo imparare in Africa. La salute come bene comune”. La serata si svolgerà mercoledì 1 marzo, ore 20.45, al centro comunale Gino Strada in via Diocleziana 4 a Montegrotto Terme.

Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

«Medici con l’Africa Cuamm - afferma la vicesindaca Elisabetta Roetta - svolge da anni in Africa un opera capillare e meritoria per costruire un servizio sanitario che porti salute a tante persone in tanti Paesi del continente. Sono persone e paesi lontani da noi ma è un nostro dovere morale conoscere e promuovere il diritto alla dignità delle persone, di tutte le persone, affinché possano essere curate. La serata può essere un importante momento di conoscenza e confronto».

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2260&area=H