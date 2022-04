“Don Pasquale”, spettacolo in scena al teatro A. Rossi di Borgoricco

L’Associazione Mozart Italia - Sede di Treviso, dopo un solo anno dalla sua fondazione, mette in scena l’opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti al teatro A. Rossi di Borgoricco(PD) sabato 23 aprile alle 20.45 e al teatro Zancanaro di Sacile(PN) domenica 24 aprile alle 20.45.

L’opera in tre atti vede coinvolti artisti di alto calibro come Piero Guarnera nei panni di Don Pasquale, il soprano Leonora Gennusa con il ruolo di Norina, Francesco Toso che interpreterà Dottor Malatesta, Mauro Secci che sarà Ernesto e Fabrizio Zoldan come Notaro.

A dirigere i cantanti e la Venice Chamber Orchestra sarà il Maestro Pietro Semenzato a cui si aggiunge la regia di Maria Selene Farinelli.

Partner e patrocinatori

I due eventi in programma ad aprile hanno come patrocinatori il Comune di Treviso, il Mozarteum di Salisburgo e Banca Etica - che hanno appoggiato tutto il programma concertistico 2022 dell’Associazione Mozart Italia - Sede di Treviso, e il Comune di Sacile, il Comune di Borgoricco e il Centro Culturale Aldo Rossi.

Inoltre l’azienda Kährs ha supportato l’organizzazione facendo una donazione in qualità di sponsor.

Crowdfunding

L’associazione trevigiana, per sostenere la spesa per la messa in scena dell’opera buffa di Donizetti, ha aperto una campagna crowdfunding dedicata sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

L’obiettivo di questa raccolta è coprire i costi dello spettacolo che la sola biglietteria non potrebbe sostenere.

Il Comune di Treviso, per questa iniziativa, ha messo a disposizione come reward i biglietti dei Musei Civici della città così da incentivare l’accesso a Santa Caterina, Museo Bailo e Casa Robegan.

Commento del presidente di Ami Treviso

Il presidente di AMI Treviso, Paolo Piva, commenta “Siamo fieri di essere riusciti a costruire un cartellone concertistico con all’interno due appuntamenti operistici dopo un solo anno di attività dell’associazione. AMI Treviso è nata dalla volontà di Leonora Gennusa, di Riccardo Massolin, di Caterina Boschetti e mia di portare alla città musica di qualità incentivando così anche il turismo ed è su questo che si basa il nostro impegno. Siamo certi che il Don Pasquale di Donizetti, interpretato da importanti protagonisti della scena culturale italiana, sarà un evento di alto livello artistico”.

Prossimamente

A queste due rappresentazioni seguiranno altri eventi del cartellone concertistico 2022 dell’associazione, quali

26 maggio 2022 Palco’scena presso Il Cantiere Art District(TV) - concerto del Duo Martimaz di pianoforte e trombone.

2 luglio 2022 Talent on Stage presso Auditorium L.Stefanini(TV) - concerto con gli allievi della scuola Clara Schumann Musica e Cultura aps di Paese(TV).

Associazione Mozart Italia - Sede di Treviso

Fondata in aprile dall’imprenditore Paolo Piva, il soprano Leonora Gennusa, il musicista Riccardo Massolin e la responsabile marketing Caterina Boschetti, è un’organizzazione no profit che vuole promuovere non solo la vita e le opere di W.A.Mozart, ma anche la musica classica in generale accrescendo l’offerta artistica musicale di Treviso.

