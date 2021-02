"Donatello a Padova 1443-1453: dieci anni di rivoluzione classica", i webinar di Fantalica

L’Associazione Culturale di Promozione Sociale Fantalica, forte dell'esperienza maturata negli anni nell'organizzazione di eventi e incontri culturali, propone per febbraio 2021 un webinar dedicato a scoprire il decennio in cui Donatello fu presente a Padova, portando una vera e propria ventata “rivoluzionaria” nell'arte locale.

Scoprire l'arte locale

In momenti in cui tutto sembra fermarsi e bisogna trovare nuove forme di incontro sociale e di didattica, Fantalica propone un nuovo ciclo di incontri nell'ambito della rassegna pomeriggi d'arte patrocinata dal Comune di Padova dedicati alla storia dell’arte locale, dal titolo Donatello a Padova 1443-1453: dieci anni di rivoluzione classica, il cui scopo è offrire ai cittadini non solo la possibilità di continuare a fruire del patrimonio artistico della città, ma anche di esplorare realtà meno conosciute o che possono forse sfuggire perché conservate solo in frammenti o in luoghi di difficile accesso.

L'importanza di Padova

Padova alla metà del XV secolo fu ancora una volta crocevia di eventi fondamentali per lo sviluppo della storia dell’arte. Vedremo e cercheremo di misurare gli effetti dell’arrivo nel 1443 di uno dei più grandi artisti della storia, Donatello, in un contesto particolarmente fertile come quello di Padova, dove erano ancora recenti le memorie della grande stagione di affreschi trecenteschi ma soprattutto dove era presente una delle più̀ importanti scuole umanistiche del Quattrocento. Donatello arrivò a Padova già da grande artista, ma qui compì imprese importantissime, su cui spicca la fusione della maestosa statua bronzea del Gattamelata, la prima statua equestre realizzata dopo più di mille anni dai modelli romani. L’impatto di Donatello fu poi fertilissimo, mettendo in moto una serie di processi e di relazioni da cui presero il via i due grandi rami della pittura veneta: quello rappresentato da Andrea Mantegna e quello di Giovanni Bellini, padre nobile della pittura veneziana, ma non solo, attraverso gli eredi di Francesco Squarcione, l’impronta padovana è alla base delle maggiori scuole pittoriche del Nord Italia, da Ferrara a Milano.

Il webinar

Il ciclo di incontri online è composto da quattro appuntamenti di un'ora e mezza ciascuno, ogni martedì̀ alle 20.30 a partire dal 23 febbraio 2021 su piattaforma Zoom. Gli incontri sono a cura della storica dell'arte dott.ssa Loredana Pavanello e dello storico dott. Giuseppe Cilione.

Il programma dettagliato del webinar è disponibile al link:

https://www.fantalica.com/event/donatello-a-padova/

Il webinar è a pagamento su prenotazione

Per info e prenotazioni

iscrizione e pagamento online tramite il sito www.fantalica.com

informazioni e iscrizioni in segreteria: lun-ven 10-14/16-20, via Giovanni Gradenigo 10 35131 Padova

Info: mail fantalica@fantalica.com, tel. 3483502269/0492104096