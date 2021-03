La donna nell'arte: visite guidate a Palazzo della Ragione e ai musei civici agli Eremitani

Lunedì 8 marzo 2021, in occasione della "Giornata internazionale della donna", a partire dalle 15.40 prende avvio un evento culturale promosso da archeologhe e storiche dell’arte che provengono da importanti realtà di promozione culturale come Artopolis, Neroassoluto, Sphaera, StudioD. Insieme hanno organizzato per il pubblico un evento a tappe – declinato tutto al femminile - negli spazi dei Musei Civici di Padova, fra Palazzo della Ragione, il Museo Archeologico e il Museo d’Arte Medievale e Moderna.

Questo percorso si articola in 6 visite guidate di 15 minuti ciascuna fruibili con un unico biglietto a 15 euro a persona! Questi i titoli degli interventi e i luoghi in cui si svolgono:

Palazzo della Ragione (luogo di incontro presso la terrazza meridionale del palazzo, lato biglietteria)

La donna e la legge nel Medioevo

Astrologia, donne e miti

Museo Archeologico

Tra famiglia e società. La donna ai tempi dei Veneti Antichi

Donne a Patavium

Museo d’Arte Medievale e Moderna

A capo coperto. Storie di donne e di veli

Ritratti di donne fra ‘600 e ‘700

Per evitare assembramenti ad ogni partecipante verrà fornita una mappa con indicati i punti di sosta, le modalità di attesa e le corrette vie di ingresso e di uscita dai rispettivi siti affinché tutto si svolga in massima sicurezza.

Visite guidate ogni 20 minuti ca. a partire dalle 15.40.

I e II turno ore 15.40; III e IV turno ore 16.20.

Durata complessiva dell’evento due ore circa, compresi gli spostamenti (da compiere autonomamente).

Informazioni e contatti

Info e prenotazioni ai numeri 392/8689193 (mattina) e 339/8420976 (pomeriggio).

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre sabato 6 marzo. Gruppi di massimo 8 persone. Posti limitati.

Web: https://www.neroassoluto.net.

