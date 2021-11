"La donna che cercava il bacio", presentazione con gli psicologi nella giornata contro la violenza sulle donne

“La donna che cercava il bacio” è il romanzo di Maria Chiara Pellizzari ispirato ad una storia vera che verrà presentato giovedì alle 21 nella Sala Consiliare di Villa Rina a Cittadella. Interverranno, dopo i saluti dell’Assessore alla Cultura Paola Geremia, la Psicologa Nadia Azzolin della cooperativa Castel Monte Onlus, lo Psicologo – Psicoterapeuta Oscar Miotti, Consigliere dell’Ordine Psicologi del Veneto e l’autrice, con la conduzione di Caterina Bustaffa, vicepresidente della coop. Castel Monte. L’incontro rientra nelle iniziative organizzate dal Comune di Cittadella nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per promuovere una cultura di parità fra i generi. “L’anaffettività…Una violenza psicologica? Educare all’affettività”, è il tema su cui ruoterà l’incontro.

La protagonista del romanzo, Irene, scava dentro sé stessa grazie all’aiuto dello psicologo, trovando la chiave di lettura del suo malessere che l’ha portata per troppi anni ad accettare un rapporto di non amore. La sua incapacità di reagire di fronte ai comportamenti di un uomo anaffettivo che la vuole mantenere in una condizione di dipendenza, anche economica, le provoca una condizione di sofferenza da cui le sembra di non poter uscire. Il romanzo si snoda in una serie di flash back, guidando la protagonista verso la consapevolezza che le permetterà di prendere in mano la sua vita. È una storia di dolore, ma soprattutto una storia di rinascita.

Informazioni e contatti

Ingresso libero, green pass obbligatorio.

Web: https://www.comune.cittadella.pd.it/.