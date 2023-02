Donna, vita, libertà: a Padova si tiene alta l’attenzione su quanto sta accadendo in Iran

In occasione del 44esimo anniversario della deposizione dello Scià di Persia da parte del movimento dell'ayatollah Khomeini, è in programma per sabato una giornata per continuare a tenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo in Iran.

Grazie alla collaborazione tra diverse realtà e comunità iraniane attive in città e il Comune di Padova, assessorato alla Cooperazione Internazionale, Pace, Diritti Umani, sono in programma per sabato 11 febbraio diversi appuntamenti:

Ore 15 – Piazza Cavour

Flash Mob in collaborazione con UPDI – Unione per la democrazia in Iran, studenti e studentesse iraniane, Le mille e una notte APS.

Interventi sulla situazione in Iran, a cura del dottor Mohsen Hamzehian

Inaugurazione mostra fotografica “Donna Vita Libertà”, a cura della dottoressa Maryam Amirfarshi, che sarà esposta fino al 25 febbraio.

Proseguimento interventi sulla situazione in Iran.

La mostra raccoglie fotografie scattate da giornalisti o cittadini in diverse manifestazioni organizzate negli ultimi mesi in vari paesi tra cui Iran, Italia, Germania e Canada, all'insegna dello slogan "Donna Vita Libertà", ma anche immagini che testimoniano la battaglia per la libertà della donna promossa in Iran da lungo tempo.

L’assessora alla Cooperazione Internazionale, Pace, Diritti Umani Francesca Benciolini afferma: «Prosegue l’impegno della nostra città sul tema dei diritti umani e su quanto sta accadendo in Iran. Continuiamo a sostenere iniziative che sono innanzitutto momento di approfondimento, per aumentare la consapevolezza e per comprendere al meglio, grazie ad uno sguardo ampio e collettivo, quanto sta accadendo. La comunità iraniana presente nella nostra città è variegata perchè composta da persone che sono arrivate in anni e momenti diversi e per tutte loro dobbiamo dare compimento all'articolo 21 della nostra Costituzione che prevede la libertà di "manifestare liberamente il proprio pensiero". E' un modo per esprimere anche la vicinanza della nostra città e il sostegno a tutte e tutti loro e a tutte le persone che per questo stesso principio stanno pagando duramente. Ringrazio tutte le realtà che continuano ad impegnarsi per tenere alta l’attenzione».

La curatrice della mostra Maryam Amirfarshi, presidente del Le Mille e una notte APS, afferma: «Il movimento rivoluzionario "Donna, Vita, Libertà" è considerato una delle più importanti correnti intellettuali della storia contemporanea, non solo in Iran ma anche in Medio Oriente. L'associazione "Mille e una notte" con sede a Rovigo, sta progettando un evento artistico-culturale dal titolo "Donne, vita, libertà" in diverse città e paesi, che mira ad approfondire e documentare questo rinascimento intellettuale, in una dimensione globale. La nostra missione è trasmettere al mondo il messaggio di questo movimento e registrarlo nella storia. Il primo evento in programma, la mostra fotografica nella città di Padova, con la partecipazione dell'Unione della Democrazia per l'Iran, degli studenti e le studentesse iraniane e del Comune di Padova, sarà l'occasione per fotografi, artisti e giornalisti di condividere con il pubblico le proprie opere ed esperienze».

