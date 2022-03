"Donne d’arte e di… denari", spettacolo al Teatro Maddalene

Tempi e Ritmi, in rete con altre 12 associazioni ed altre realtà artistiche padovane, con il contributo del Comune di Padova-Assessorato alla Cultura, per il format “RAM Disseminazioni”, organizza e coordina questo contenitore.

In 14 diversi spazi cittadini, oltre due mesi di eventi.

Scarica il volantino con tutti gli spettacoli

Per la rassegna "Padova spettacoli" appuntamento al teatro Maddalene, via San Giovanni di Verdara n.40, il 17 marzo alle ore 21.15.

Donne d’arte e di …denari.

Tre storie di intraprendenza femminile nella Padova del ‘300

Con Serena Fiorio (voce narrante), Augusta Basile (danza), Alessandra Zago (violino). Testi di Maria Luisa Fracon.

Attraversare il tempo per intercettare alcuni punti di snodo che consentano di iniziare una storia femminile, per lo più rimasta invisibile o solo sottovalutata, è l'intenzione di questo spettacolo teatrale. Rivisitiamo un passato storico locale che corrisponde alla Padova Trecentesca “Urbs Picta” e al suo ricco patrimonio d'arte. All'interno di alcuni luoghi emblematici quali: il Battistero del Duomo e la Cappella di San Giacomo presso la Basilica del Santo, si rintracciano le vite di tre donne dalle qualità non comuni che ne fanno esempi di emancipazione femminile in tempi orientati in senso inverso. Non fu indifferente la loro disponibilità di denaro da spendere in proprio senza renderne conto a nessuno a cui si unì lungimiranza culturale, politica, estetica.

In collaborazione con Associazione I Fantaghirò APS.

Biglietti

Biglietti(posti numerati): 10 euro + dir. di prevendita

Prevendite operative online e nei negozi in città:

Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9) e Cartoleria Prosdocimi Mazzini 74 (piazza Mazzini 74).

Padova Spettacoli è un contenitore di 24 eventi disseminati nei teatri della città, organizzata e diretta da Tempi e Ritmi in rete con altre 13 associazioni cittadine.

info@padovaspettacoli.it

https://www.padovaspettacoli.it/

3516607652 (ore 10 - 13 ; 15 - 19)

https://padovaspettacoli.it/acquista-biglietti/

Normative anti-Covid

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 in vigore.

Green Pass rafforzato obbligatorio

L'accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai possessori del gren pass rafforzato (super green pass)

L'accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai possessori del gren pass rafforzato (super green pass) Mascherina FFP2 obbligatoria

Dai 6 anni l'accesso sarà consentito solo ai possessori di mascherina FFP2

Dai 6 anni l'accesso sarà consentito solo ai possessori di mascherina FFP2 Tracciamento

Saranno registrati i nominativi ed i recapiti telefonici dei partecipanti ai fini del tracciamento e conservati per 14 giorni

