“Donne Di Carità”, la mostra nelle salette del museo Antoniano nel chiostro del Beato Luca Belludi

Scriveva nel sedicesimo secolo Galeazzo Flavio Cappella, scrittore e politico, nel suo trattato Della eccellenza e dignità delle donne che «Prima adunque nella carità, quale como dice l’apostolo è de l’altre virtù maggiore, la donna è vincitrice».

Ed è proprio alle figure femminili che, nel corso della Storia, hanno incarnato questa virtù teologale di amore incondizionato verso Dio e verso il prossimo, che la Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) di Padova, ha voluto dedicare la mostra “Donne Di Carità”, patrocinata dalla Veneranda Arca di S. Antonio, che si terrà dal 15 al 30 marzo 2023 nelle Salette del Museo Antoniano nel Chiostro del Beato Luca Belludi della Basilica del Santo a Padova.

Un evento particolarmente sentito dalle organizzatrici in quanto cade nel settantesimo anniversario della sezione FIDAPA BPW di Padova, costituita nel marzo del 1953 ad opera della Contessa Lampertico e dalla Signora Leony Chiarelli, la cui fondazione sarà ricordata durante la Cerimonia delle Candele il 21 marzo 2023.

«In questi settant’anni - racconta Marta Jorfida, Presidente di Fidapa BPW sezione di Padova - la nostra associazione si è resa protagonista e portavoce di un movimento di opinione a favore della partecipazione, della responsabilità per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e solidale e per la democrazia paritaria. Tanti i temi trattati: la donna e il lavoro, il rapporto patrimoniale tra coniugi, la partecipazione della donna alla vita pubblica, l’invecchiamento della popolazione, l’inquinamento atmosferico, la carta dei diritti della bambina e, nell’ultimo semestre in un abbraccio alle donne del mondo, si è comparata l’uguaglianza di genere nel diritto contemporaneo mondiale e l’autonomia individuale e sociale, fondamentali nel percorso dell’emancipazione femminile. In questo grave momento mondiale, sono molte le sfide da affrontare che richiamano tutte noi socie ad una energica affermazione dei diritti umani per un futuro migliore.»

Ecco quindi che diventa centrale il tema della Carità, virtù che rende l’essere umano capace di vivere in relazione con la Trinità ed è a fondamento del suo agire morale. Le opere delle artiste Massimiliana Bettiol, Paola Bolzonella, Nadia Bovo, Gabriella Ceccherini, Marisa Giacomin Bolzonella e Tiziana Moretto, vogliono rendere omaggio a tutte quelle figure femminili che, nel corso dei secoli, con amore incondizionato e disinteressato, hanno aiutato il prossimo, fino talvolta al sacrificio estremo: Santa Lucia, Santa Chiara, Santa Teresa di Calcutta, Santa Rita da Cascia, Ildegarda di Bingen, Beata Liduina Meneguzzi, Giovanna D'Arco e Audrey Hepburn, per il suo instancabile impegno a favore dell'UNICEF.

In mostra saranno esposte opere dell’Artista Alberto Bolzonella, legato a Fidapa BPW da una lunga amicizia. Suo è il disegno raffigurato nella locandina della mostra, che espone inoltre alcune sue opere grafiche di intensa espressività.

La mostra verrà inaugurata mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18.15 alla presenza di Padre Antonio Ramina Rettore del Santo, e di Andrea Colasio Assessore alla Cultura del Comune di Padova; sarà introdotta dalla presidente Marta Jorfida e dalla poetessa Raffaella Bettiol. Rimarrà poi aperta tutti i giorni fino al 30 marzo dalle 15.30 alle 18.30.

fidapa.sezione.padova@gmail.com

