“Donne e donne”, il dramma del femminicidio al cinema Esperia

In prima visione al Cinema Esperia di Padova

Minuta Gabura

porta in sala il dramma del femminicidio

Mimì Multimedia presenta

“Donne e donne”

di Minuta Gabura

Dopo la presentazione avvenuta il 18 settembre 2020 presso l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia (nell'ambito degli incontri della Regione Veneto–Fondazione Veneto Film Commission) nel corso della 77^ Mostra Internazionale d'arte Cinematografica, arriva nelle sale l’opera prima scritta, diretta e interpretata da Minuta Gabura.

Donne e donne è ispirato a una storia vera ed è dedicato a tutte coloro che hanno trovato la morte per mano di un uomo, ma anche a coloro che subiscono e hanno subito ogni tipo di violenza e che, con coraggio, sanno ricominciare.

Sinossi

Giulia è una donna di 34 anni, romena madre di due giovani figli e con poca fortuna. In testa il tormento di un sogno: aprire un bar nella sua città, ma non aveva a disposizione risorse finanziare sufficienti. Decide di affrontare un enorme sacrificio, quello di lasciare i figli con i genitori e intraprendere un viaggio in Italia in cerca di un lavoro per poter realizzare il suo sogno. Padova le si presenta come una città ricca e piena di nuove possibilità lavorative. Si impegna per ben sette anni a svolgere vari mestieri, riuscendo a lavorare infine per conto suo a Villa Carla, organizzando eventi e feste private, con l'aiuto anche dei figli. Giulia trova anche l'amore. Nel suo cuore fa breccia un uomo di nome Marco e intraprende con lui una relazione per circa sei anni, progettando in futuro il matrimonio. Ma, proprio quando tutto sembra andare per il meglio, accade qualcosa che sconvolgerà la sua vita. Dopo la morte di Marco, le si avvicina un uomo di nome Luca, che Giulia e i suoi familiari considerano una persona dal carattere umile e generoso; ma anche questa volta la donna è inconsapevole di ciò che le sta per accadere.

Minuta Gabura

Minuta Gabura in arte Mimí è nata in Romania nel 1964. Si è diplomata all'Istituto tecnico agrario e attualmente vive a Limena (PD). Gestisce un bar "Luna Rossa" a Cadoneghe - Padova.. Ha frequentato un corso di recitazione all'Accademia A.C.T. Multimedia di Cinecittà di Roma. Ha frequentato pure un corso di Regia e sceneggiatura e uno di Recitazione con Tony Sperandeo. Dopo aver avuto diverse esperienze cinematografiche come comparsa, poi come attrice, oggi è pronta ad essere regista. Dal 2017 lavora all'Associazione Luna Rossa cine-art. Dal 2006 ad oggi ha sempre lavorato nel mondo del cinema, fiction, moda, televendite, presentatrice, danza. È Presidente e ideatrice del Progetto Donna, contro le violenze. Nel 2014 ha scritto, diretto e interpretato un cortometraggio "Modella violata" che denuncia e vuol combattere la prostituzione. È regista, sceneggiatrice e produttrice del lungometraggio " Donne e Donne " col patrocinio della Regione Veneto - Start film Liguria - Associazione Assai.

Donne e donne

Con: Minuta Gabura, Antonio Zequila, Daniele Lo Savio, Luiz Fernandes De Eribe, Iuliana Popovici, Maria Pia Berno, Daiana Bianco, Giulia Corroccher, Giuseppe Milazzo, Paolo Braghetto, Mauro Cicciarello, Mauro Moreno, Pampagnin Passante, Dario Luigi Tardivo, Alexandra Moldoveano, Alexandra Desiree, Clonac Desiree.

Fotografia: Dario Germani,

Supervisione alla regia: Luigi Pastore,

Operatore: Piergiorgio Grande,

Capo macchinista: Fabio Iatonna,

assistente alla regia: Chiara Cecchetti,

Segretaria di edizione: Ilaria Fontana,

Suono: Massimiliano Baccella,

Scenografia: Anna Caccaro,

Costumi: Daniela Caccaro,

Montaggio: Adinori,

Color Correction: Paolo Buonapane,

Musiche: Marco Pollini.

Produzione Mimi Multimedia e Associazione Luna Rossa Cineart.

Drammatico. Italia 2020.

Durata 78’.

L’evento

Il film verrà proiettato al Cinema Esperia

via Chiesanuova 90 a Padova

Sabato 19 settembre alle ore 18.30 e alle ore 21

Domenica 20 settembre alle ore 18.30 e alle ore 21

Ingresso

Biglietto unico 7 euro

sono sospesi gli abbonamenti

Anteprima ufficiale

Sabato 19 settembre alle ore 21 con la presenza della regista, dei suoi collaboratori e di parte del cast

Sarà ospite d'onore della serata il cantante americano Lee Mays, autore di una canzone inserita nella colonna sonora del film. Il suo leggendario album "Shine Your Love", pubblicato più di 40 anni fa, continua ad essere il suo prezioso biglietto da visita ed ancora oggi è molto richiesto da collezionisti di vinili in tutto il mondo.

Prenotazioni

E’ possibile prenotare il biglietto, senza assegnazione di posto, con un messaggio whatsapp al numero 0039 342 759 5242

indicando : 1) data e orario della proiezione scelta; 2) nome del prenotante; 3) numero di biglietti prenotati.

E' possibile prenotare fino a 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Le prenotazioni saranno mantenute valide fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Sicurezza

ATTENZIONE secondo le ultime precisazioni la mascherina va tenuta anche sul posto

Tutela della privacy ed elenco antiCovid

In ottemperanza all'Ordinanza n. 59 del 13.06.2020 della Giunta Regionale del Veneto relative ai DPC del 26 aprile e seguenti, i gestori della rassegna sono obbligati a conservare per 14 giorni l'elenco dei presenti agli spettacoli ai quali si richiede di rilasciare i dati minimali che consentano di essere rintracciati in caso di necessità. Tali dati verrano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla normativa indicata e saranno distrutti al termine dei 14 giorni. Vi ringraziamo per la collaborazione

