"Donne interrotte", spettacolo teatrale a Padova

In occasione della settimana dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne, venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21 presso HolistichomePark a Padova in via Sannio, 35 il Gruppo teatrale "Il Canovaccio" presenterà lo spettacolo "Donne interrotte", trasposizione drammaturgica in un tempo liberamente tratta dal libro di Serena Dandini "Ferite a morte". Regia di Antonello Pagotto.

Al Termine seguirà un dibattito con Etta Andreella, presidente della consulta del quartiere 2 - nord, e l'Avv. Anna Ciardullo. Prenotazioni fino ad esaurimento posti e Green Pass obbligatori.

Prenotazione tramite messaggio al 392 3446792 o con mail hhparkeventi@gmail.com.

