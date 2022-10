Ricostruzione mammaria, Padova ospita la seconda edizione del Bra day

In occasione del BRA Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica SICPRE organizza da Padova un grande evento multimediale e gratuito in diretta, con testimonianze delle pazienti e possibilità di fare domande agli specialisti.

Un tema interessantissimo, dato che la diagnosi di carcinoma alla mammella coinvolge ogni anno 55.000 donne che desiderano, dopo le cure, ritrovare la normalità.

La diagnosi del tumore al seno – è questa l'esperienza che spesso raccontano le donne – arriva nella vita come un uragano. Travolge ritmi, possibilità, sicurezze. Per questo, dopo, è così importante ricostruire il seno, per ritrovare la normalità.

«Ritornare 'come prima' – dice il prof. Francesco Stagno d'Alcontres, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica SICPRE, l'unica società di chirurgia plastica riconosciuta dal Ministero della Salute – è in tantissimi casi un atto fondamentale per superare veramente la malattia. La ricostruzione mammaria è un intervento a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sul quale ci impegniamo attivamente a fare sensibilizzazione e informazione, proprio secondo lo spirito del BRA Day».

«Non è un caso se la seconda edizione del BRA Day SICPRE si svolge quest'anno a Padova. La nostra Università festeggia infatti gli 800 anni di vita – dice il prof Franco Bassetto, professore ordinario di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedale/Università di Padova -. È una lunghissima tradizione di cultura e formazione che trova piena rispondenza in un evento come il BRA Day».

Il Breast Reconstruction Awarness Day, giornata per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, viene celebrato quest'anno in tutto il mondo il 19 ottobre. In occasione di questa giornata, la SICPRE organizza un grande evento informativo gratuito, interattivo e aperto a tutti che dalla sede di Padova collegherà tanti centri di senologia, tanti specialisti e tantissime donne.

Dalla meravigliosa sala affrescata della Scuola della Carità di Padova (via San Francesco), con il consigliere SICPRE prof. Franco Bassetto nel ruolo di padrone di casa, verrà data la parola anche ai centri (e quindi agli specialisti e alle pazienti) di Genova, Roma, Palermo, La Spezia, Bologna, Torino e molte altre città italiane. Il collegamento avrà luogo dalle ore 10.30 alle 13.30 e sin d'ora è possibile iscriversi al link) per partecipare gratuitamente.

«Quest'anno più che mai – dice ancora Stagno d'Alcontres, anche professore ordinario di Chirurgia Plastica all'Università degli Studi di Messina e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” della stessa città – abbiamo messo al centro dell'iniziativa le donne, che racconteranno le loro esperienze di ricostruzione e i loro desideri. Come recita il titolo della manifestazione, La protagonista sei tu”. Nella parte finale dell'evento, inoltre, sarà possibile fare domande agli specialisti sulle diverse possibilità di ricostruzione, sulle criticità e l'evoluzione nel tempo».

Tumore al seno e ricostruzione mammaria: quanto, quando e cosa

Secondo i dati del report "I numeri del cancro in Italia 2021" dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica Aiom, in Italia sono state stimate circa 55.000 nuove diagnosi di carcinomi della mammella femminile nel 2020 e nel 2021 sono stati stimati 12.500 decessi. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell'88%.

La ricostruzione mammaria è un intervento a carico del SSN che può avvenire nello stesso tempo chirurgico dell'intervento demolitivo, oppure in un secondo momento o ancora per step successivi, a seconda della malattia, del suo stadio e dell'eventuale radioterapia indicata. Ancora, le ricostruzioni possono avvenire con l'utilizzo di dispositivi, come protesi o espansori cutanei, oppure ricorrendo ai tessuti autologhi della paziente, in particolare a lembi di cute, grasso e muscolo prelevati dall'addome. La scelta della strada da percorrere avviene caso per caso, in relazione al quadro complessivo della paziente e valutando la sua età, corporatura e necessità.

CHI È LA SICPRE

La SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica, è l'unica società di chirurgia plastica italiana riconosciuta dal Ministero della Salute. È stata fondata a Roma nel 1934 e raduna oggi l’80% degli specialisti presenti nel nostro Paese. La SICPRE è gemellata (unica italiana) con l’American Society of Plastic Surgeons ASPS ed è referente ufficiale in Italia del progetto internazionale ICOBRA, che ha il fine di coordinare i registri delle protesi mammarie di tutto il mondo. La SICPRE è inoltre gemellata con l’Intergruppo Melanoma Italiano IMI; con l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery ISAPS; fa parte (unica italiana) di ICOPLAST, la confederazione internazionale delle società di chirurgia plastica ufficialmente riconosciute; è legata a UEMS, l’Unione Europea dei Medici Specialisti.

