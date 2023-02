Incontro presso Joy Abano: "Donne consapevoli: relazioni, violenza e prevenzione personale"

Q?uesto incontro, riservato esclusivamente ad un pubblico femminile, è rivolto non solo a chi vive/ha vissuto situazioni di malessere, ma anche, ed anzi soprattutto, a tutte le donne, senza distinzione, alle amiche, colleghe, parenti, in quanto la conoscenza seria dell'argomento ed in particolare il sapere cosa vuol dire imparare a prevenire, è il primo punto da cui partire per proteggere sempre se stesse e le proprie relazioni, per aiutare un'amica, per educare le proprie figlie.

In questo incontro affrontiamo i temi delle relazioni sane e non sane, di come leggere i comportamenti e i segnali altrui nei contesti di vita e di coppia, e di quali strumenti pratici si possono imparare per prevenire e poi per proteggersi. Verrà poi presentato il KO.DE (acronimo di Kombat Defence), un interessante corso di protezione preventiva e personale, che ha come obiettivo l'insegnare a coltivare atteggiamenti, attenzioni e semplici strumenti tecnici per una migliore gestione della propria consapevolezza e sicurezza.

L'incontro è condotto da due professionisti di ampia esperienza:

D?.ssa Cristina Paroni, Psicologa Psicoterapeuta delle donne, Health Trainer

M?° Andrea Badon, specializzato in arti marziali e corsi per le donne da più di 25 anni

A?l termine verrà offerto un piccolo aperitivo, con vista sul parco, per trascorrere un piacevole momento insieme di socializzazione e relax: www.joyabano.it.