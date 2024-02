Siamo lieti di invitarti ad un evento straordinario, "Donne Vino & Arte", il giorno 6 Marzo dalle ore 19 alle 23, serata speciale dedicata alla celebrazione delle donne e dei loro talenti. Potremmo ammirare le opere di Donatella Tormene fotografa professionista che esporrà le sue creazioni nel nostro Bistro. Degusteremo i vini di " Podere Vite In Rosa " di valdobbiadene , una cantina che produce vini biologici e solidali con le donne. Scopriremo le storie e le passioni che si celano dietro ogni bottiglia e ogni opera d'arte.

Partecipa mercoledì 6 Marzo dalle ore 19 alle 23 , solo 20 posti disponibili. Scegli di fare l'aperitivo o fermarti per la cena a degustare con gli amici piatti speciali dedicati. Per ogni bottiglia di Prosecco Superiore Docg venduta , l'azienda Podere Vite in Rosa devolve il 5% alla Cooperativa La Esse in collaborazione con Spazio Donna Treviso che si occupa di ascolto e gestione della violenza sulle donne. Venite allora da Cantina Italiana e compriamo tante bottiglie.