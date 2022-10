L’associazione Dottor Clown Padova festeggia i suoi primi 20 anni domenica 22 ottobre dalle 9 alle 17.30 al Palazzetto dello Sport "Pala Antenore", Piazzale Azzurri d'Italia, Padova.

Il programma dell'evento è qui.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti, ma è richiesta la pre-iscrizione tramite questo link.

Se non si può venire, viene richiesto di cancellare la registrazione inviando un'email a info@dottorclownpadova.org.

Un sorriso lungo 20 anni. Siamo pronti per festeggiare il nostro ventennale il 22 ottobre, con una giornata interamente dedicata a voi. Per l'occasione abbiamo strutturato una giornata speciale con interventi sul tema della Clownterapia e laboratori per grandi e piccini.

Programma

Ore 9

Apertura convegno del ventennale dell'Associazione Dottor Clown Padova ODV. Introduzione del presidente Carlo Varotto, presidente Dottor Clown Padova.

Saluto delle autorità.

Dalle ore 9.30

Interventi sul tema

"Il clown e l'ospedale"

• L'efficacia della Clownterapia

in ambito ospedaliero.

Laura Vagnoli

Psicologa, Psicoterapeuta Psicologia

Ospedaliera Pediatrica, AOU Meyer, Firenze.

• La Clownterapia: le motivazioni che

la rendono essenziale dal punto di vista

ricreativo e clinico per i bambini malati.

Momcilo Jankovic

Responsabile attività psicosociale Clinica Pediatrica Università di Milano-Bicocca, Monza.

• Dottor Clown in Chirurgia Pediatrica: la voce del Chirurgo e dello Psicologo.

Guendalina Magnato, chirurgo pediatra U.O.C di Chirurgia Pediatrica Azienda Ospedale-Università

di Padova.

• Dottor Clown in Chirurgia

Pediatrica: la voce del Chirurgo

e dello Psicologo.

Guendalina Mognato

Chirurgo Pediatra, U.O.C di Chirurgia

Pediatric Azienda Ospedale-Università

di Padova.

e Benedetta Bonato

Psicologa in Chirurgia Pediatrica,

U.O.C di Chirurgia Pediatrica Azienda

Ospedale-Università di Padova.

• Aspetti psicologici del clowning.

Alessandra Farneti

Professor ordinario di Psicologia dello sviluppo.

Università di Bolzano.

Psicologa psicoterapeuta.

• Il Dottor Clown: un valore per

l'Oncoematologia Pediatrica.

Enrico Opocher

Dirigente Medico della U.O.C.

Oncoematologia Pediatrica

dell'Azienda-Ospedale Università

Durante la mattinata:

Premiazione del Concorso

"20Anni di Sorrisi - Dottor Clown Padova"

dei singoli partecipanti e degli alunni degli istituti superiori che hanno aderito all'iniziativa.

Dalle 15.30 alle 17.30

Attività ludico

ricreative per adulti

e bambini:

• Yoga della risata, laboratori

di micromagia, mimica, palloncini

e simpatici giochi.

• Premiazione del Concorso

"20Anni di Sorrisi-Dottor Clown Padova"

dei bambini delle scuole primarie che

hanno aderito all'iniziativa.

• Proiezioni di video sulle attività dei

Dottor Clown sia in ospedale che negli

ambienti esterni (scuole, Parrocchie,

piazze, mission all'estero).

E poi?

E poi pop corn, zucchero filato e tantissime sorprese dei nostri Dottor Clown.

