Dramma lirico in due atti " Vite senza tempo in damnatio memoriae" al Teatro Ai Colli

La Compagnia di Ricreazione presenta il Dramma lirico in due atti “Vite senza tempo in damnatio memoriae”, tratto da Vite senza tempo, romanzo di Vincenzo

Faggiano, che ne ha curato anche l’ideazione e la regia, travolgendo, mescolando e travalicando generi e stilemi per creare un ‘opera teatrale unica.

Uno spettacolo incredibile, ricco, profondo, che metterà in scena attori, cantanti lirici, un coro, orchestrali, toccando le corde del surreale e del grottesco, dell’ironia e della passione, della riflessione sul significato dell’esistenza umana e dell’opprimente forza della violenza del potere in ogni epoca.

Com’è nello stile dell’autore, anche questo lavoro teatrale mescola vari canoni di rappresentazione quali la parola recitata e il canto lirico delle arie musicate dal maestro newyorkese Robert Butts, oltre a varie contaminazioni e richiami letterari e di costume.

In questa trasposizione teatrale, che pure riprende la saga Carrarese del romanzo

“Vite senza tempo” Vincenzo Faggiano ne dilata la parte iniziale creando una storia nella storia incentrata sul dialogo di un vecchio con sé stesso, con Dio, o semplicemente con la sua coscienza, che poi, forse, sono la stessa cosa.

L’analisi delle motivazioni profonde che hanno spinto questo vecchio disilluso dalla vita a dedicarsi alla scrittura, come ultima risorsa salvifica, a fronte dell’angoscia esistenziale, del terrore della morte e del dissolvimento nel nulla di una vita percepita come inutile e inconcludente, divengono una disperata ricerca di un senso dell’esistenza umana e presa di coscienza del processo di disumanizzazione al quale la modernità, con il dominio della tecnica, costringe l’uomo.

Su tale solco si innesta poi la narrazione, che ripropone la storia della fine dei Carraresi, dove non solo le protagoniste del 400 e contemporanee, ma l’intera città di Padova si pongono come emblema del disperato tentativo dell’uomo di sottrarsi all’oblio, alla damnatio memoriae, al precipizio del nulla, indotto dalla violenza dei vincenti e dall’inesorabile trascorrere del tempo.

La rappresentazione teatrale sara’ particolarmente curata, in quanto verra’ ripresa dalla troupe del regista padovano Karma Gava, che ne trarra’ un film, da proporre nelle sale. Gia’ 5 sale di New York hanno prenotato la pellicola per alcune date della prossima primavera.

Il cast vede la presenza di artisti internazionali come il soprano Dominika Zamara e il M° Robert W.

Butts, che dirigerà l’orchestra di archi e fiati, la famosa cantante e attice trevigiana Claudia della Giustina, storica interprete della Bettina moderna,, la virtuose soprano Mayumi Matsuo nel ruolo della contessa moderna,la brillante e giovane promessa del belcanto Joao Aurelio, tenore solista, il coro diretto dal maestro e tenore Mauro Minazzato, composto dal baritono Mario Assenza, dal soprano Laura Lowel Rampin e dal contralto Amalia Sabino. . Accanto a loro, in un sapiente intreccio scenico creato dalla complessa regia di Vincenzo Faggiano i noti attori della scena nazionale e padovana Roberta Del Greco, allieva di Vittorio Gassman nella sua bottega teatrale, nel ruolo centrale di Bettina, serva dei carraresi e amante del pricipe, il talentuoso “ guitto poeta” Micci Munari, che divieneun particolarissimo principe Marsilio, il poliedrico Alessandro Vecchiato presente in una miriade di ruoli che vanno dal surreale al grottesco oltre che interprete del Duca Morosini, Vittorio de Zuane, il vecchio autore, esperto interprete di mille spettacoli capace di conferire al suo personaggio intensità ed espressività, Alessandro Momoli, giovane attore impegnato nel cinema e nel teatro, che diviene un umanissimo e beffardo Dio, e ancora la frizzante Dolores Biasolo e la spagnoleggiante Lorena Diaz .

Musiche eseguite dall’Ensemble Vite senza tempo: AlessandroJelveh primo violino - Aurora Cecchinato Violino - Giorgia d’Onofrio violoncello - Paolo Turolla, viola - Lisa Grigoletto, clarinetto - Steve Berto pianoforte.

Partecipazione straordinaria della soprano di fama internazionale DominiKa Zamara, storica interprete de “la Serva di Padova”, che il prossimo 4 aprile coronera’ la sua carriera artistica nel tempio internazionale della lirica, la Carnegie Hall di New York.

E infine un tocco di magia: l’inconfondibile voce fuori campo del grande Giancarlo Previati.

Dettagli

Data e ora

Mercoledì 13 marzo alle ore 20.30

Località

Teatro Ai Colli

Via Monte Lozzo, 16 a Padova

Prevendite dei biglietti

Teatro ai colli, via Monte Lozzo 16 Padova: martedì 16.30/18.30 e giovedì 11/13 Il giorno dello spettacolo, in teatro dalle 17.30 alle 20.30 -Gabbia via Dante 8 Padova- Edicola di Piazza Pedrocchi, Padova (sul retro del caffè)- Edicola di Piazzale stazione, Padova (Lato dx, di fronte al Mc Donald)

Online:

Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vite-senza-tempo-in-damnatio-memoriae-841976403087?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

Prezzi

Platea euro 15 - Galleria euro 13 (posti non numerati)

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vite-senza-tempo-in-damnatio-memoriae-841976403087?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

Foto articolo da comunicato stampa