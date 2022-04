Dream Theater, il tour mondiale fa tappa alla Kioene Arena di Padova

La band progressive metal più grande e influente al mondo dei Dream Theater sarà in concerto alla Kioene Arena di Padova il prossimo 8 maggio 2022 per quello che è da considerarsi uno degli eventi rock più attesi dell’anno.

La band statunitense si è aggiudicata infatti lo scorso 4 aprile il prestigioso Grammy Award per la miglior interpretazione metal con il singolo “The Alien”. Quest’ultimo è contenuto nel quindicesimo album in studio dei Dream Theater, “A View From the Top of the World”, che è uscito nell’ottobre del 2021 e arriva dopo oltre trent’anni di carriera in cui il loro inconfondibile stile ha ispirato generazioni di musicisti. E ora, la band capitanata da John Petrucci e James LaBrie inizierà il “Top Of The World Tour”: un tour mondiale che li riporterà nelle grandi arene europee, tra cui appunto la data dell’8 maggio alla Kioene Arena di Padova!

I Dream Theater, con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, erano nel pieno del tour mondiale del precedente album “Distance Over Time” quando la pandemia ha fermato il mondo. Ma grazie a loro nuovo DTHQ (Dream Theater Headquarters) i cinque musicisti hanno potuto lavorare sui 7 brani inediti rientrati poi nel disco “A View From the Top of the World”. Ora, con la recente ripartenza dei concerti e l’estensione delle capienze al 100%, arrivano a Padova per quella che si preannuncia una serata indimenticabile.

Come ulteriore motivo di interesse, ci sarà un ospite speciale ad aprire il concerto dei Dream Theater: ad accompagnare i titani del progressive metal sarà nientemeno che Devin Townsend. Artista dalle ampie vedute musicali nonché estremamente prolifico, Townsend ha raggiunto la notorietà con Steve Vai, per il quale nel 1993 ha cantato nell’album “Sex & Religion”, e con agli Strapping Young Lad, attivi tra la metà degli anni novanta e la metà degli anni duemila. In qualità di produttore discografico, ha poi collaborato a dischi di noti gruppi metal come Lamb of God, Soilwork, Darkest Hour e Stuck Mojo. Seguitissimo dai fan italiani, sul palco della Kioene Arena l’eclettico artista canadese proporrà brani dalla sua lunghissima discografia e dalle recenti produzioni.

Ancora disponibili biglietti sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster, Ticketone e Fastickets ed alla cassa della Kioene Arena (Via S. Marco, 53 a Padova) il giorno dello spettacolo.

