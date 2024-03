Per la rassegna teatrale Dritti al cuore lo spettacolo "Building"

La Compagnia Malmadur torna al teatro del Portello con un nuova ricerca teatrale su come si trasmette il sapere e su come imparando diventiamo noi stessi. "Building", in programma domenica 17 marzo, affronta lo spinoso tema del «Divenire se stessi»: non solamente un processo intimo e individuale, ma è anche l’atto collettivo di autoformazione dell’umanità.

«Divenire se stessi» è lo sforzo dell’essere umano di comprendersi e insieme di tramandare la propria eredità. Una tensione verso la conoscenza che è al contempo tensione verso un’impossibilità: diventare immortali. I due performer in scena, Jacopo Giacomoni e Elena Ajani, nella loro solitudine condivisa, attraversano le pratiche impiegate dall’uomo nel corso dei secoli per trasmettere ai posteri le proprie conoscenze e ritagliarsi un frammento di immortalità.

L'appuntamento è come al solito, alle ore 19 per uno degli appuntamenti conclusivi di una lunga rassegna teatrale che da novembre 2023 ha ospitato alcune tra le più innovative produzioni contemporanee nazionali.

Ingresso per lo spettacolo: 12 euro al netto dei costi di prevendita. Biglietti disponibili online sul sito www.carichisospesi.com e in biglietteria la sera di spettacolo a partire dalle ore 18.

Gli spettacoli sono riservati a soci ARCI, la tessera, del costo di 10 euro, ha validità annuale e permette di accedere a tutti gli eventi in programma: spettacoli, concerti e reading teatrali.