Dritti al cuore: "Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto"

Domenica 4 febbraio un nuovo appuntamento della rassegna Dritti al Cuore: Fondamenta Zero, compagnia di attori diplomati presso l’Accademia Teatrale Veneta (Teatro Stabile del Veneto), porta in scena sul palcoscenico dei Carichi Sospesi “Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto”. Domenica 4 febbraio alle ore 19 si gioca in casa nel teatrino dei Carichi Sospesi: dopo aver ospitato attori e attrici del panorama del teatro off nazionale, sarà il gruppo composto da Elena Ferri, Claudia Manuelli, Paolo Tosin diretto da Claudia Manuelli ad esibirsi sul palcoscenico del Portello.

Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto parte dall’osservazione delle fotografie: quelle fotografie chiamate “foto ricordo”, che si fanno da soli, in coppia o in gruppo per ricordarsi di un momento che vogliamo imprimere per sempre nella nostra memoria e che ci permetteranno di rievocare quei momenti ogni volta che, volontariamente o per caso, le riprenderemo in mano. In queste foto, sullo sfondo, sbucano spesso persone totalmente sconosciute che in quel momento passavano di lì, per caso.

In quante foto di uno sconosciuto siamo? In quante nostre foto abitano centinaia di sconosciuti che magari sono già morti? Magari quella volta, durante la manifestazione del 25 aprile, mentre scattavi la foto sulla statua del cavallo in piazza duomo, hai immortalato per sempre uno sconosciuto, uno sconosciuto che resterà lì per sempre con la sua bandierina in mano, uno sconosciuto che magari tra qualche anno incontrerai davvero, magari vi sposerete e scoprirete solo dopo molti anni che lui era da sempre e per sempre in quella foto. Non abbiamo risposte a tutte queste domande e forse non le cerchiamo neanche, sappiamo soltanto che il desiderio di restare è fortissimo e non possiamo farci niente. Forse di noi resterà ciò che meno ci aspetteremmo, magari resterà di noi quel diario delle elementari, o quel fermacarte giallo a forma di cuore che ci aveva regalato il papà...

Tutti gli spettacoli e le informazioni di biglietteria sono consultabili sul sito web www.carichisospesi.com. Tutti gli spettacoli sono riservati ai soci ARCI, sarà possibile tesserarsi in loco la sera dello spettacolo desiderato. La tessera annuale ha un costo di 10€ e permette di accedere a tutti gli eventi del Circolo: teatro, performances, corsi e workshop così come serate musicali, concerti e readings. La rassegna è organizzata con il Contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura.