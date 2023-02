Carichi Sospesi Circolo Culturale presenta lo spettacolo "Lady Grey" il 26 febbraio 2023. La rassegna Dritti al Cuore dell’Associazione Carichi Sospesi continua a offrire al suo affezionato pubblico una serie di lavori imperdibili che ripercorrono - in una Stagione di più di 20 appuntamenti - alcuni tra i migliori spettacoli della scena del teatro contemporaneo nazionale.

Vincitore del premio Miglior Spettacolo, Miglior Attrice e Premio della Stampa al Roma Fringe Festival 2022, spettacolo vincitore del bando “Mal di Palco 2018” Tangram – Torino: con questi importanti riconoscimenti arriva in scena il 26 febbraio Lady Grey. Una produzione Centro Teatrale MaMiMò e Teatro Nazionale di Genova con la drammaturgia di Will Eno, con Alice Giroldini e la regia di Marco Maccieri. Secondo testo della trilogia di Will Eno sui temi dell’esistenza, ritenuto uno dei migliori drammaturghi statunitensi in attività e già finalista Pulitzer 2005 per la sezione Teatro, il testo propone all’attrice di rinunciare alle sicurezze del teatro drammatico per tentare un percorso pericoloso tra le profondità dell’animo umano.

Un’affascinante Lady Grey sul palco, una “signora in grigio” dalla misteriosa identità e alla ricerca di sé stessa, pian piano si svela raccontando le sue molteplici vite di donna. Sempre in bilico tra un atto di verità e un atto artistico, fino ad arrivare alla completa nudità, al momento in cui l’anima è lasciata sola con sé stessa, e invita il pubblico a fare altrettanto.

Info e biglietti sul sito www.carichisospesi.com.