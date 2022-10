La storica rassegna teatrale di Carichi Sospesi torna con una speciale edizione 22/23 che proporrà al pubblico oltre 22 appuntamenti dalla scena nazionale del teatro contemporaneo.

"Dritti al cuore opening": stand-up poetry di Lorenzo Maragoni il 30 ottobre 2022:

Lorenzo Maragoni

Campione Italiano Poetry Slam 2021, Campione mondiale Poetry Slam 2022

Una produzione Trento Spettacoli

Lo spettacolo

'Stand-up poetry' è uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell'amore, del lavoro, dell'arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, un'ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia. La stand-up poetry è un genere ibrido, all'incrocio tra la poesia performativa e la stand up-comedy. Testi brevi e registro colloquiale, assieme a momenti più lirici propri della poesia orale e flussi verbali vicini al rap, su temi della vita quotidiana che cercano di gettare ponti di immedesimazione tra performer in scena e il pubblico (l’amore, il lavoro, la ricerca di un’identità nel passaggio all’età adulta). Uno spettacolo che è un tentativo di dare nuove forme alla poesia contemporanea, al tempo stesso leggere e profonde, e trovare i suoi punti di contatto con il teatro, e con la vita.

La rassegna teatrale DRITTI AL CUORE di Carichi Sospesi Teatro è stata realizzata con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura. Ingresso unico 10 euro.

