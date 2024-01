Al teatro dei Carichi Sospesi lo spettacolo "Swan" del coreografo e danzatore Aldo Rendina riaccende i riflettori sulla rassegna teatrale "Dritti al Cuore". Domenica 21 gennaio alle ore 19 in scena la pièce prodotta dalla Compagnia Tardito Rendina in collaborazione con Europa Teatri e l'Associazione Sosta Palmizi.

Partendo da alcuni elementi intorno all’opera Swan Lake di Tchaikovsky, senza volerne fare una rilettura, l'autore percorre la via di un libero approccio, e così si esprime sul suo lavoro di creazione: «È stato un lungo covare, quella dimensione che comprende la cura, la vigilanza, l’attesa della schiusa, in fiducia che parlasse il frutto della creazione, attento a non incanalare anzitempo i suoi germogli. Si scorge un uomo e il suo dare spazio a qualcosa di assurdo, inconsueto. Talvolta ne emerge l’innocenza, la parte fanciullesca che gioca scavalcando l’età, dando voce a più sentimenti, entrando in più stanze della propria anima incontrando il bisogno di evadere e di ribellione. Sullo sfondo un lago dalla superficie increspata e immortale. Swan, solo, chiuso nella sua stanza, covando quel bisogno di fantastico, surreale. Un approccio al Lago dei cigni come moto per rinascere fedele a nessuna versione».

Ingresso per lo spettacolo: 12 euro al netto dei costi di prevendita. Biglietti disponibili online sul sito www.carichisospesi.com e in biglietteria la sera di spettacolo a partire dalle ore 18. Gli spettacoli sono riservati a soci ARCI, la tessera, del costo di 10 euro, ha validità annuale e permette di accedere a tutti gli eventi in programma: spettacoli, concerti e reading teatrali.