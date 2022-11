Per la rassegna teatrale "Dritti al cuore" va in scena lo spettacolo "Variabili"

Dopo i primi appuntamenti la rassegna di Carichi Sospesi Teatro continua ad animare il borgo Portello con i grandi interpreti della scena teatrale contemporanea. Domenica 20 Novembre alle ore 19: "Variabili" di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli

REMIO ALESSANDRO FERSEN PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE ROMA FRINGE FESTIVAL 2022

MIGLIOR REGIA ROMA FRINGE FESTIVAL 2022

regia Marco De Rossi

costumi Martina Capaccioli

luci e suoni Marco De Rossi

oggetti di scena Piero Capaccioli

foto di scena Piero Tauro

produzione AUGE teatro

Lo spettacolo

Due ragazze - sorelle o amiche? - vivono un’essenziale quotidianità fatta di parole non dette, omissioni, fastidi e piaceri che delineano un rapporto tra due persone che si conoscono molto bene. Troppo bene, forse. Un mistero si sviluppa attorno ad atteggiamenti inconsueti, una ciambella che deve essere mangiata, gesti e voglie strane, confessioni... La ciambella deve essere mangiata...perché proprio una ciambella e perché deve essere mangiata? Una delle due nasconde qualcosa e quale sia il reale problema si scopre solo alla fine, in un delirio onirico che riassume e riporta alla mente le parole di tutto lo spettacolo: il disturbo alimentare. E solo alla fine si quadra il cerchio, si comprende che, forse, una delle due non è che il disturbo in sé, il disturbo che instilla il dubbio, il disturbo che fa titubare, il disturbo che schiaccia, rende variabili appunto di peso e di mente. Il disturbo che svuota la pancia e il cervello e alla fine non resta che un buco, il buco illuminato, della ciambella.

Informazioni per gli spettatori

La rassegna teatrale "Dritti al cuore" di Carichi Sospesi Teatro è stata realizzata con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura. Ingresso unico 10 euro. Gli spettacoli sono riservati a soci ARCI, sarà possibile tesserarsi in loco la sera dello spettacolo. La tessera, del costo di 10 euro, ha validità annuale e permette di accedere a tutti gli eventi in programma: spettacoli, concerti e reading teatrali.

Per maggiori informazioni sull'intera programmazione e per l'acquisto dei biglietti visita il sito: www.carichisospesi.com.